中職／雨神改劇本 曾仁和強碰胡智為寫大聯盟對決

雨神也愛大聯盟級對決，「土虱」曾仁和的連續兩場先發都換了表訂對手，上一戰碰上王維中，明天將對上胡智為，連續兩場出賽上演具有大聯盟資歷的本土投手對決戲碼。

桃園球場今天受到雨勢影響，原訂樂天桃猿與統一獅隊之戰延到11月13日補賽，獅隊先發投手胡智為順延到明天登板，猿隊黃子鵬則跳過，按照原定計畫推出曾仁和。

胡智為、曾仁和都具備大聯盟資歷，今年季中選秀分別在第1輪、第3輪上榜，胡智為目前取得3勝4敗、防禦率5.16，曾仁和則出賽9場，前期以後援為主，近期轉任先發，上周對味全龍隊先發7局無失分取得首勝。

巧合的是，曾仁和前役原要碰上徐若熙，因前一天碰到下雨，王維中順延一天登板，形成中職史上第一場有大聯盟資歷的本土投手同場先發；如果明天一戰順利開打，史上第二次也將緊接著報到。