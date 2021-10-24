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韓職／超越傳說！前兄弟左投米蘭達 K破崔東原紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
米蘭達。 擷圖自斗山熊臉書
米蘭達。 擷圖自斗山熊臉書

曾效力中信兄弟隊的古巴左投米蘭達（Ariel Miranda），今天正式超越傳說，他為南韓職棒斗山熊隊擔綱先發投手，投4.1局送出4次三振，本季累積225K，超越傳奇名投崔東原已高懸37年的223K韓職紀錄。

米蘭達賽前已經累積221K，逼近崔東原在1984年締造的紀錄，此役對雙子隊先發，前兩局各賞1K，第3局面對洪昌基再飆三振，成為他的本季第224K，正式將這項大紀錄改放上自己的名字。

米蘭達第4局再追加1K，第5局再度出現控球危機，連續3次保送擠成滿壘，先因高飛犧牲打掉分，接著吳智煥補上安打、帶有1分打點，也打退了米蘭達。

以三振寫下史詩紀錄的一天，米蘭達的保送更驚人，此役先發4.1局被敲3安打、7保送數，保送數寫下個人本季最多紀錄，最終丟掉2分，退場時兩隊處於2：2、無關勝敗。

崔東原為韓國傳奇投手，於2011年去世，韓職為了紀念他，從2014年起設立「崔東原獎」，用來表彰年度表現最佳投手，他在南韓棒壇是傳奇一般的存在，也因此在米蘭達挑戰他的紀錄之際，當地媒體紛紛以「超越傳說的男人」報導。

米蘭達去年效力兄弟，本季轉戰韓職後大殺四方，今天K出歷史新頁後，225K、防禦率2.32續在聯盟獨走。

米蘭達 韓職

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