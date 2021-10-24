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出口盃／陳頎棻完投盼重視女棒 Sunday雨震中奪季軍

聯合新聞網 / 智林體育台提供
日漾Sunday陳頎棻3局完投又貢獻2安打。 大會提供
日漾Sunday陳頎棻3局完投又貢獻2安打。 大會提供

第8屆出口盃多元族群棒球賽季軍戰上演女棒對決戲碼，日漾Sunday在陳頎棻3局完投又貢獻2安打帶領下，以14比0擊敗椰林，在雨中以及地震下奪得季軍。

日漾Sunday昨天以分組第二晉級，今天(24日)僅有11人出賽，對上同樣是首度參賽的椰林，開局利用陳頎棻安打加上趁傳先拿2分，2局上石婕羚適時安打再下一城，到了3局上，自廖淑蘋二壘安打開啟超過一輪猛攻，包括陳于倫、陳頎棻都敲出安打，其中陳于倫單局擊出2安打，加上保送、失誤，一舉吃下11分大局奠定勝基。

而日漾Sunday陳頎棻先發登板也繳出好投，以45球投3局無失分，只被敲出2安打，投出5次三振、1次保送，打擊擔任第四棒貢獻2安打4打點，投打俱佳，她說，過去就有對過椰林(台大)兩次，對方進步很多，這次盃賽首次用軟式球，加上下雨比較滑，「這也是我第一次在下雨時投球，碰到地震也是第一次。」

陳頎棻是女壘科班出身，一年多前加入日漾Sunday才開始練投，曾拿下全國女子棒球賽打點獎，她提到，棒球距離遠，一開始當投手丟不到位很緊張，求準就好，「我比較喜歡當投手，因為能掌握在自己手中，也較有信心，小心願是未來能入選國手。」

首次參與出口盃，目前在師大就讀研究所、未來規劃成為體育老師的陳頎棻表示，很佩服這些身障朋友，「他們打棒球有很大挑戰，我們完整的人有什麼資格喊累跟放棄？」她說，女棒能夠參與，可以給願意投入的人一個打棒球的機會，「女棒現在風氣雖然比較好，不過跟男棒、女壘相比，企業投入跟關注度還是比較低，希望大家能多重視一點。」

日漾Sunday拿下出口盃季軍。 大會提供
日漾Sunday拿下出口盃季軍。 大會提供

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