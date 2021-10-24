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出口盃／戰神詹銘鴻單手蹲捕神技驚人 目標阻殺成功

聯合新聞網 / 智林體育台提供
戰神身障白隊詹銘鴻單手蹲捕震懾全場。 大會提供
戰神身障白隊詹銘鴻單手蹲捕震懾全場。 大會提供

「打棒球前我的人生是黑暗的，加入球隊後才發現有很多一樣的人，大家互相鼓勵，很開心」，戰神身障白隊詹銘鴻說到，單手蹲捕的神技讓對手都驚異，「我的目標是能單手阻殺成功。」

一場五歲時的絞肉機意外導致失去右手前臂，詹銘鴻自此就以左手為主力生活，他坦言求職各方面受到挫折，一度對人生失去信心，也無法打開心房，在一次隊友林青揚的邀請下，才加入戰神身障棒球隊，他笑說，林青揚在捷運站「招生」，自己被「搭訕」，「我還以為是詐騙集團，想說棒球不是好手好腳才能打嗎？就按照他說的時間過去看看，結果真的有人在打棒球。」

47歲的詹銘鴻自2008年加入戰神，過去從未接觸過棒球，原本守位是外野，幾個月前加練捕手，他說，想要試試看，「當捕手其實很累，能蹲全場體力負擔大，我現在程度大概只有小一吧！」他的手套也跟一般人不一樣，加上了一個扣環，方便右手勾住，他蹲捕先用左手接，再將手套移到右手掛著，以左手將球回傳給投手，讓其他球隊球員見狀嘖嘖稱奇。

詹銘鴻自第一屆出口盃多元族群棒球賽就參與，算是元老級球員，曾是戰神第一任隊長，這次也擔任白隊隊長，他說，越來越多隊參賽，感覺很好，能將棒球推廣出去，「平常我們也會教導幼兒棒球，希望讓多點人喜歡這項運動。」

單手傳接球已很流暢，詹銘鴻對蹲捕有更高期望，就是能在比賽中抓到盜壘者，演出阻殺成功，因此他不斷練習，更快速將手套自左手轉移到右手，希望未來有機會達標。

詹銘鴻是戰神元老級球員。 大會提供
詹銘鴻是戰神元老級球員。 大會提供

身障 詐騙集團 捷運

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