棒球／了解運動經紀 原棒協辦教育推廣講座

國內職業運動發展逐漸興盛，「運動經紀」制度受到重視，原住民族棒球運動發展協會本周舉辦兩場「2021運動經紀教育推廣講座」，邀請各領域之專業人士講授運動經紀相關知識。

為落實原住民委員會計畫中的台灣運動經紀人制度之建全發展，並期許更多原住民運動員更加了解「運動經紀」的協助範疇及運用，原棒協先經過兩次運動經紀專家諮詢會議，討論出合適的運動經紀課程，並安排教育推廣講座。

兩天的講座皆為免費參加，具原住民身分優先錄取。22日的校園講座在國立體育大學進行，提供運動經紀相關的法律常識課程，共有100名學生及社會人士參與，由眾勤法律事務所副所長陳全正及律師史洱梵針對運動員及運動經紀人應有的法律常識進行授課。

今天第二場的講座在中華民國仲裁協會舉行，上午課程邀請達摩媒體行銷經理周立于講述 「如何運用數位系統推薦旗下運動員與占上風的商談技巧」，另由升隆會計師事務所會計師莊明軒說明與運動員習習相關的所得、稅務資訊；下午則邀請政治大學法學院副教授林佳和講述運動經紀契約類型概論。