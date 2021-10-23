中職／好虧！布雷克雨中好投沒奪勝 更在乎一件事

統一獅隊布雷克今天僅投5.1局，比賽就因雨裁定以0：0和局作收，雖然賺到一場完投，防禦率也拉近與德保拉的距離，但少了勝投入帳比較虧，布雷克對勝投王沒特別在意，而是遺憾對季後賽沒幫助。

獅隊今天作客桃園棒球場，與樂天桃猿隊之戰打到6局下1出局後，就因現場雨勢轉大，不得不裁定，布雷克5.1局無失分，被敲3支安打另有6次三振，沒有保送，紀錄上是無四死球完投。

布雷克近期表現很穩，已連續25.1局無失分，總教練林岳平認為他有找到自己的「Style」，加上多了一顆指叉球，「以他的身高來說，確實不好打」。

布雷克也認為有照自己的節奏，加上近期對方都會積極攻擊，「我也用相同方式回應，讓對方打出不營養的球」。

今天賽前就知道場地因下雨關係不算理想，布雷克也說對投手來說確實不好投，「不會有人可憐我，我就是專心在場上，把最好一面表現出來」。

此役後，布雷克防禦率1.76，與防禦率王德保拉的1.73相差不遠，兩人也以15勝並列聯盟最多勝投，布雷克笑說：「我想三振是追不上，但我也不會特別注意。」

「把更多的0放到計分板上。」這是布雷克近期出賽的目標，他說：「把局數投長，這對我個人或球隊都是好事，今天沒辦法拿下勝投，主要遺憾無法幫球隊朝季後賽更進一步。」

提到以往比賽多在這個時間點就結束了，布雷克打趣說：「對啊，我應該在釣魚了。」對於還有1個月的賽程準備，布雷克還是保持一樣準備，但會更保存體力，留在每一場先發上。