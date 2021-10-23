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中職／獅猿因雨和局 林岳平接受：趕快結束去賽後活動

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊今天在桃園棒球場與統一獅隊之戰，打到6局下1出局，因現場雨勢變大裁定以0：0握手言和。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊今天在桃園棒球場與統一獅隊之戰，打到6局下1出局，因現場雨勢變大裁定以0：0握手言和。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場與統一獅隊之戰，打到6局下1出局，現場雨勢變大，最終裁定以0：0握手言和，獅隊總教練林岳平表示：「繼續打雙方都不利，和局是可以接受的。」

今天賽前桃園棒球場就有雨勢，下午2點多暫歇，工作人員開始進場吸水、補土整理場地，在大批人員努力下，比賽延後到5點40分舉行，不過比賽中間仍不時出現雨勢，場地開始積水。

雙方上演投手戰，猿隊先發投手狂威投了6局被敲3支安打，有6次三振、2次四壞保送，沒有失分；獅隊先發投手布雷克則是投到5局下解決掉陳晨威，5.1局也都沒失分，被敲3支安打，6次三振但無保送。

但此時現場斷斷續續的雨勢變大，裁判決定比賽暫停，觀察場地狀況後，最終決定裁定和局，雙方總教練也出來握手。

今天比賽受到雨勢打斷，林岳平認為，比賽到中間下雨，加上也到了規定的五局，「沒有誰得利，繼續打雙方都不利，他不見得會贏，我不見得會輸，和局是可以接受的」。

賽前其實場地狀況就不佳，對於開打決定，林岳平選擇接受，「大家都會遇到，今天是他們盛大的活動，我們算配合演出，盡可能把能力表現出來」。

今天是樂天桃猿隊年度重點主題日「動紫音樂祭」，賽後有邀請趙傳、藍又時等藝人演唱，賽前排練時林岳平也跟著趙傳一起哼唱，如今比賽裁定和局，林岳平也說：「讓他們趕快結束，去進行賽後活動。」

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場與統一獅隊之戰，打到6局下1出局，因現場雨勢變大裁定以0：0握手言和。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊今天在桃園棒球場與統一獅隊之戰，打到6局下1出局，因現場雨勢變大裁定以0：0握手言和。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊今天在桃園棒球場與統一獅隊之戰，打到6局下1出局，因現場雨勢變大裁定以0：0握手言和。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊今天在桃園棒球場與統一獅隊之戰，打到6局下1出局，因現場雨勢變大裁定以0：0握手言和。記者余承翰／攝影

林岳平 樂天桃猿

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