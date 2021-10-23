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中職／羅傑斯7局好投撕裂悍將 賽後鼓勵大家打疫苗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
羅傑斯先發7局失2分。圖／中信兄弟隊提供
羅傑斯先發7局失2分。圖／中信兄弟隊提供

打完疫苗後的首場先發，中信兄弟隊羅傑斯投出本季代表作，今天對富邦悍將隊先發7局失2分，幫助兄弟以5：2擊敗悍將隊，羅傑斯取得本季第2勝。

兄弟首局進帳4分全因悍將隊防守陣線大亂，先是陳子豪在一、三壘有人時擊出二壘方向滾地球，王正棠接球失誤，讓兄弟跑回1分，陳文杰掃向中外野，自認沒打好還大吼一聲，結果在兩名守備球員之間落地，帶有1分打點，林哲瑄也記上1次失誤；江坤宇接續安打補刀，再送回2分。

有4：0的優勢在握，羅傑斯前5局只被敲出1安打、無失分，第6局卻出現烏龍掉分，林益全打出三壘方向界外球，三壘手、捕手、投手都上前準備接球，沒意識到本壘鬧空城，三壘跑者于森旭見狀啟動回到本壘得分，張進德的安打再補1分。

羅傑斯上周因打疫苗、跳過一次先發，今天回歸繳出7局只被敲出3安打、失2分，送出8次三振，球迷笑稱「美國隊長」打完疫苗變神勇，羅傑斯賽後也化身防疫小尖兵，鼓勵球迷要踴躍打疫苗。

羅傑斯近兩戰都是優質先發，身手逐漸回神，談到此役最大的差別，羅傑斯說：「最大的差別，就是更努力的去投球、去訓練。」

悍將隊先發投手陳鴻文則因隊友守備扯後腿，從一開賽就陷於落後，先發5局已用100球，第6局繼續站上投手丘，最終投6局被敲8安打、失4分，只有1分是責失分，承擔本季第5敗。

富邦悍將 林哲瑄

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