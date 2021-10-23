中職／林益全內野界外接殺賺到打點 兄弟3年前也示範過

富邦悍將隊遭中信兄弟隊洋投羅傑斯封鎖了前5局，第6局終於有分數進帳，要感謝兄弟本壘鬧空城，林益全打出的三壘界外飛球，根據規則不計高飛犧牲打，但「賺」到1分打點。

悍將隊今天在洲際球場又陷入苦戰，打線遭羅傑斯封鎖，前5局只有1安打，第6局終於迎來分數，于森旭先選到保送，趁林哲瑄的安打進占三壘，罕見的一球出現在林益全的打席。

林益全打向三壘界外區，三壘手王威晨、投手羅傑斯、捕手陳家駒全數上前，導致本壘沒人看管，而于森旭也見機啟動，成功跑回這一分。

球迷熱議這可能是史上最近的高飛犧牲打，然而中職1998年修訂規則後，0出局或1出局，擊球員擊出界內或界外之飛球，被外野手或跑至外野區域之內野手接捕球後跑壘員得分者，記錄為犧牲飛球，而林益全這球並未打到外野界外，接球者也是內野手，不計高飛犧牲打，但有1分打點。

2018年10月11日就有同樣案例，兄弟也是事主之一，但是得利的一方，當時碰上Lamigo桃猿隊，首局王威晨攻占三壘，詹子賢擊出一壘界外飛球，一壘手陳俊秀、投手尼克斯、捕手林泓育全都跑去接這球，導致本壘大開，王威晨跑回分數。