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中職／陳琥先發、廖乙忠留中繼 助總：每戰都要當期末考

中央社 / 台中23日電
中職中信兄弟隊明天讓陳琥先發出賽。 聯合報系資料照
中職中信兄弟隊明天讓陳琥先發出賽。 聯合報系資料照

中職中信兄弟隊明天讓陳琥先發出賽，總教練林威助說，對較無一軍經驗的年輕球員來說、每場都是期末考，要有好的東西才能留在一軍，至於註冊大限新註冊的球員，還需要時間觀察。

中華職棒中信兄弟隊明天在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，先發投手原先有2個考量，分別是陳琥和廖乙忠，賽前總教練林威助接受媒體訪問表示，相比起來廖乙忠中繼能力比陳琥好，所以廖乙忠中繼待命、明天由陳琥先發。

林威助表示，對於球隊中年輕、或者一軍資歷比較欠缺的球員，每一次都要當作最後的機會，要把握機會讓教練團看到好的東西，才有辦法繼續留在一軍，如果只是因為其他球員受傷、不得已留在一軍，對球員來說也會比較沒有自信。

兄弟隊在10月11日註冊大限前註冊6名球員，包括今年季中選秀第2輪選進高中應屆畢業生陳志杰，以及先前動刀的投手楊志龍，林威助表示，不一定是註冊就會上一軍，只是把比較有機會拉上一軍的球員放進註冊名單。

陳志杰在高中時期是平鎮高中主力投手，最快球速可以投破150公里，林威助表示，先前體檢時發現有點發炎，但陳志杰回報感覺沒有問題，目前雖然沒有二軍出賽，但持續牛棚練投，距離球季結束還有一段時間，繼續觀察看看、都有機會。

至於楊志龍，林威助表示，楊志龍去年2月動刀，今年5月開始二軍出賽，目前二軍出賽5場，並說楊志龍9月二軍出賽後，回饋是丟完會酸痛，開完刀到現在快2年了，時間有一點久，但投手也沒有辦法、急不得，就看其季末狀況會不會好一點。

林威助 陳琥 廖乙忠

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