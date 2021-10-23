中職／兩強打支撐 暴力猿代打一樣猛

樂天桃猿隊今年團隊打擊率是五隊最高，只有一次機會的表現一樣出色，代打打擊率高達2成87，總教練曾豪駒指出，代打需要心理素質，而球隊有適合的人選，代打打擊率「剛好比較高」。

猿隊代打群中，林泓育今年代打7打數3安打、3分打點，廖健富則是11打數4安打、5分打點，都是高水準演出，曾豪駒表示兩人同樣都是有高心理素質的球員，「不會緊張，因為代打只有一次攻擊的機會」。

而猿隊代打表現最佳的，其實是目前人在二軍的黃敬瑋，代打7打數敲出4安打，打擊率高達5成71，曾豪駒也有注意到黃敬瑋代打表現特別好，「有的選手在旁邊的觀察力好，知道自己要攻擊什麼球。」

不過黃敬瑋因近期表現不穩定，加上先發的時候反而沒沒有代打好，因此下放二軍調整，一軍代打人選也有林泓育、廖健富等人待命。

對於代打的選擇，猿隊還是會視對戰狀況而定，曾豪駒舉例，有的球員擅長打直球、有人適合纏鬥，再加上對方投手特性、對戰數據等不同面向綜合參考，才會決定由誰上場代打。