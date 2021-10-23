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中職／蔣智賢二軍開轟但無法守備 回一軍機會不大

中央社 / 台中23日電
總教練洪一中今天表示，蔣智賢目前還不能傳球，季末回到一軍機會不大。 聯合報系資料照
總教練洪一中今天表示，蔣智賢目前還不能傳球，季末回到一軍機會不大。 聯合報系資料照

中職富邦悍將隊野手蔣智賢4月初出賽右肩挫傷下二軍，直到10月21日傷後首度二軍出賽，首打席開轟，但總教練洪一中今天表示，蔣智賢目前還不能傳球，季末回到一軍機會不大。

中華職棒富邦悍將隊重砲蔣智賢本季4月7日與統一獅隊交手，9局代打上場敲出內野滾地球，跑壘時被守備員絆倒、右肩著地，經檢查後為肩膀挫傷、下二軍休養，直到10月21日傷後首度二軍出賽。

21日悍將隊二軍與味全龍隊交手，蔣智賢先發打指定打擊、扛4棒，2局首打席開轟，3局敲出左外野方向飛球出局，總計2打數敲出1支安打、貢獻1分打點。

悍將隊總教練洪一中今天賽前接受媒體訪問表示，蔣智賢目前還不能傳球，悍將隊最不缺的就是指定打擊，如果蔣智賢上一軍無法守備，現階段對球隊幫助不大，短期內回一軍的機會不大。

蔣智賢目前為止本季一軍出賽僅11場，總計37打數敲出10支安打，打擊率2成70。

蔣智賢 富邦悍將

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