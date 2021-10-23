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黑豹旗／澎湖聯隊成軍 隊長許崴翔想再圓一次夢

中央社 / 台北23日電
2021第9屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽24日將開打，本屆馬公高中和澎湖海事組成澎湖聯隊出征，23日台北開幕典禮上，由澎湖聯隊長許崴翔代表運動員宣誓。 （大會提供）中央社
2021第9屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽24日將開打，本屆馬公高中和澎湖海事組成澎湖聯隊出征，23日台北開幕典禮上，由澎湖聯隊長許崴翔代表運動員宣誓。 （大會提供）中央社

黑豹旗全國高中棒球大賽將開打，本屆馬公高中和澎湖海事組成澎湖聯隊，雖然球員大都是科班出身，但未來不會繼續打球，隊長許崴翔就準備要考警校，「想最後再打一次棒球。」

去年因人數不足無法參賽的馬公高中，今年與澎湖海事共組聯隊，重返黑豹旗戰場。澎湖聯隊教練蔡良詮原本是馬公國中的教練，他今天接受媒體訪問時表示，去年在2間學校人手都不足的情況下沒辦法參加黑豹旗，「因為體育署有來找我，他希望我們可以協助，集合2間學校的學生來參賽。」

蔡良詮指出，澎湖聯隊陣中有許多以前馬公國中的球員，之前從馬公國中畢業的選手大部分都去其他地方打木棒組球隊，留在馬公高中的都是生涯另有規劃，「雖然之後他們不會再繼續打棒球，但他們對棒球還是有夢想、興趣。」

在今天的開幕典禮上，代表運動員宣誓的隊長許崴翔表示，高中前2年都沒有參與到黑豹旗賽事，今年剛好有機會參賽，「教練問我們想不想打黑豹旗，因為我們國中都是科班出身，就想說高中最後一年，想要再打一次棒球，也可能是人生最後一次了。」澎湖聯隊首戰將對上台南海事，他目標至少能贏下1場。

許崴翔高一時在高雄市三民高中打球，但後來轉學回澎湖，蔡良詮說：「運動場上很現實，他功課是好的，回來馬公高中要準備考警校。」談到這次黑豹旗目標，蔡良詮希望球員能盡自己的能力、拿出最好表現，雖然未來不會繼續打球，「但還是希望他們持續愛棒球，可以在自己的領域上來協助棒球。」

澎湖聯隊中，馬公高中的球員有5人、澎湖海事有9人，蔡良詮坦言，2間學校要一起練球的時間不多，大都是利用下課後的時間，加上因為之前疫情關係，本來要在夏天舉辦的賽事都延到近期舉行，「我們澎湖只有一個正式球場，週末都在辦比賽沒辦法練習，還好前2週有成人軟式棒球賽，有報名稍微磨合一下。」

棒球 黑豹旗

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