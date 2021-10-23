中職／黃恩賜有機會11月歸隊 周思齊升一軍須時機點

中職中信兄弟隊老將周思齊，近期二軍打擊狀況不錯、也有守備出賽，總教練林威助表示，上一軍時間點要看外野手狀況，至於投手黃恩賜，如果一切都好，有機會11月回到一軍。

中華職棒中信兄弟隊老經驗野手周思齊9月初狀況不佳、下二軍調整，近期二軍打擊狀況不錯，10月6場二軍出賽僅有1場沒有安打，先前多是指定打擊出賽，21日與樂天桃猿隊比賽也有上場左外野。

兄弟隊總教練林威助今天賽前受訪表示，因為外野手詹子賢手肘骨刺問題困擾，目前要拉上來的球員不可能只打指定打擊，需要可以守備的人，如果打擊狀況不錯、又可以守備，上來的機會就會更多，也有要求二軍教練團讓周思齊守備出賽。

林威助也提到，一、二軍人員的調動，還需要看比賽狀況，以及一軍外野手是否有人需要下二軍調整，目前看起來一軍外野手群還算穩定。

兄弟隊投手黃恩賜9月底下二軍調整，先前回報狀況是肩膀沒有痛的感覺，只是投球時手肘和肩膀的位置越來越低，讓他下二軍調整投球機制。

林威助今天表示，黃恩賜二軍有牛棚練投，持續調整投球姿勢和機制，目前跟投手教練討論，如果狀況一切都好，有機會11月初回一軍，至於回到一軍定位，就要看到時候球隊先發輪值狀況。