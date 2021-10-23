快訊

同意票數7萬7899 陳柏惟罷免案通過

同意罷免票破門檻！陳柏惟表情沉重抵現場 後台哭成一團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／施子謙首次回一軍 變長中繼全力幫助球隊

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊施子謙。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊施子謙。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊在20日將施子謙升上一軍，前三年固定先發，今年卻是首次回到一軍，施子謙難免心中帶有陌生感，今年不會再想先發，而是以長中繼、後援待命，「希望勝任各種角色，幫助球隊」。

2018年的第一個完整球季，施子謙就以11勝5敗的成績拿下新人王，近三年單季都可投到百局左右，今年春訓熱身賽不理想，開季在二軍調整，加上古林睿煬、姚杰宏等新秀冒出頭，遲遲等不到一軍機會。

今年9月獅隊原本計畫讓施子謙頂替輪值，但因施子謙家中有事，延到日前才回到一軍，但角色轉為長中繼，施子謙自己也明白，「球季剩沒幾場，就是長中繼、後援去調整，投兩到三局沒問題」。

今年獅隊先發投手競爭激烈，施子謙回到一軍後目標是完成教練交付任務，「投一人次也好，都要全力去投，希望幫助球隊進入季後賽」。

施子謙 統一獅

延伸閱讀

中職／徐若熙遇疲勞撞牆 古林睿煬也心累

中職／古林睿煬也有百局保護 林岳平：明年是時候放手

中職／競爭新人王 曾峻岳票投對手徐若熙

中職／王維中可能將關機 葉總盼郭郁政穩定輪值先發

相關新聞

中職／古林睿煬也有百局保護 林岳平：明年是時候放手

味全龍隊徐若熙昨天在保護令下球季提前關機，統一獅隊21歲的古林睿煬也有整年100局設定，不過總教練林岳平指出，並非一條固...

中職／徐若熙遇疲勞撞牆 古林睿煬也心累

今年漫長的中職球季，對年輕球員來說是個考驗，味全龍隊徐若熙昨天說的「心有餘而力不足」，統一獅隊古林睿煬心有戚戚焉，他在今...

日職／宋家豪62場出賽破台將紀錄 樂天收季後賽門票

日本職棒樂天隊今天以8：1擊敗軟銀隊，也確定進入太平洋聯盟前三名，取得季後賽門票，台將宋家豪在牛棚位置貢獻良多，出賽62...

黑豹旗／遲早要遇到 平鎮最硬首戰由左投林詔恩抗成德

黑豹旗全國高中棒球大賽明天開打，平鎮高中要挑戰賽史史無前例的3連霸，首戰就有硬仗，將碰上去年打進4強的成德高中，預計由陣...

黑豹旗／24日熱鬧開打 賴清德現身聊棒球一講17分鐘

黑豹旗全國高中棒球大賽今天舉辦開幕儀式，最愛棒球的副總統賴清德現身，一聊就是17分鐘的棒球經；本屆焦點為去年缺席的澎湖，...

中職／施子謙首次回一軍 變長中繼全力幫助球隊

統一獅隊在20日將施子謙升上一軍，前三年固定先發，今年卻是首次回到一軍，施子謙難免心中帶有陌生感，今年不會再想先發，而是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。