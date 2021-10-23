中職／施子謙首次回一軍 變長中繼全力幫助球隊

統一獅隊在20日將施子謙升上一軍，前三年固定先發，今年卻是首次回到一軍，施子謙難免心中帶有陌生感，今年不會再想先發，而是以長中繼、後援待命，「希望勝任各種角色，幫助球隊」。

2018年的第一個完整球季，施子謙就以11勝5敗的成績拿下新人王，近三年單季都可投到百局左右，今年春訓熱身賽不理想，開季在二軍調整，加上古林睿煬、姚杰宏等新秀冒出頭，遲遲等不到一軍機會。

今年9月獅隊原本計畫讓施子謙頂替輪值，但因施子謙家中有事，延到日前才回到一軍，但角色轉為長中繼，施子謙自己也明白，「球季剩沒幾場，就是長中繼、後援去調整，投兩到三局沒問題」。

今年獅隊先發投手競爭激烈，施子謙回到一軍後目標是完成教練交付任務，「投一人次也好，都要全力去投，希望幫助球隊進入季後賽」。