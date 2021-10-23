中職／李建勳「溫柔拉弓」 盼一軍留到最後

富邦悍將隊投手「大象」李建勳外型高大、正式賽卻不曾霸氣拉弓，17日化解滿壘危機「溫柔拉弓」，學長們紛紛模仿，他笑說，之前還曾看影片學拉弓，也設下目標希望在一軍留到最後。

中華職棒富邦悍將隊投手李建勳身高192公分、外型高大，17日與統一獅隊交手，7局面對滿壘危機及時回穩、連抓2個出局數，沒有失分，舉起手要拉弓突然踩剎車，變成「溫柔拉弓」，在休息區的學長陳鴻文、江少慶搞笑模仿。

李建勳今天受訪表示，當下化解危機很振奮，想要拉弓又怕太激動，亢奮的感覺差了一點點、所以放慢速度，有看到學長們在模仿自己、也覺得很好笑，大家說他拉弓很溫柔，叫他拉弓要乾脆一點。

李建勳表示，印象中從小到大正式比賽沒有霸氣拉弓過，先前二軍分組賽，教練團要求要做一些動作振奮情緒，還特別去看拉弓影片，分組賽有做出動作，但正式賽還沒有霸氣拉弓過，希望之後有機會拉弓，不要是自己造成的危機，而是危機時登板、替球隊守住。

李建勳今年7月底開始有一軍出賽紀錄，他表示9月初狀況不太好，控球不是很穩定、保送偏多，造成很多不必要的困擾，心情也很低落，9月中到花蓮比賽是轉折，把每場比賽都當作最後一場，也明白再沒有好表現可能就沒有機會了，近期控球狀況慢慢調整回來，現在感覺不錯。

李建勳今天賽前本季一軍20場出賽，戰績2勝1敗7中繼成功，出賽防禦率3.10，他表示今年球季快接近尾聲，目標可以在一軍留到最後。

至於為什麼李建勳綽號是「大象」，他解釋，少棒剛開始打球，不知道賽後集合是什麼意思，慢慢來讓大家等，學長對他說：「很慢耶，像大象一樣」，因此有這個綽號。