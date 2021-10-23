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日職／宋家豪62場出賽破台將紀錄 樂天收季後賽門票
日本職棒樂天隊今天以8：1擊敗軟銀隊，也確定進入太平洋聯盟前三名，取得季後賽門票，台將宋家豪在牛棚位置貢獻良多，出賽62場是全隊投手最多，也打破了「大郭」郭源治的旅日台將單季出賽數紀錄。
樂天上一次打進高潮系列賽是在2019年，當年在首輪敗給軟銀，今天這一勝將軟銀擠到第四名，也終結軟銀霸權，無緣挑戰「日本一」五連霸，軟銀上一次掉到B段班更已是2013年的事。
樂天今天從2局下山崎剛的2分打點安打帶起3分攻勢後，就一路領先，淺村榮斗今天兩支安打都有打點，6局下的三分砲再拉開差距。
領先7分情況下，樂天仍在9局上推出宋家豪守成，先3球三振中村晃，投1球讓柳町達敲出飛球出局，再1球解決砂川Richard，只用5球就收工，最快球速是最後一球的147公里。
這場出賽也是宋家豪本季第62場出賽，超越郭源治在1988年的61場旅日台灣球員單季最多出賽紀錄，也是今年樂天最常出賽的牛棚投手，防禦率2.26，拿下3勝3敗、24中繼成功、6次救援成功。
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