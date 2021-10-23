中職／徐若熙遇疲勞撞牆 古林睿煬也心累

今年漫長的中職球季，對年輕球員來說是個考驗，味全龍隊徐若熙昨天說的「心有餘而力不足」，統一獅隊古林睿煬心有戚戚焉，他在今年同樣遇到因疲勞而無法控球狀況。

中華職棒賽季因疫情中斷2個月，原本10月應該是球季尾聲，但今年還有1個月要打，龍隊為年輕投手徐若熙設下保護令，昨天提前關機，獅隊對古林睿煬也有設定百局門檻。

這項百局保護沒有提前告訴本人，在球季尾聲揭曉，古林睿煬聽到時愣了一下，他表示：「今年自己沒有設定局數，只想從季初投到季末，固定在輪值中就好。」

不過這個希望已經打破，古林睿煬今年曾因手指破皮下二軍，近期也因輪值調度下放，古林睿煬說：「還是有遇到好的、不好的狀況，就當作明年養分。」

今年第一個完整球季，對古林睿煬來說有些負擔，前兩年他在一、二軍合計僅投了94.1局，今年球季還沒結束就投了77局，他也坦言感覺到疲勞，身體狀況雖然不錯，但很難預估疲勞何時出現。

昨天看到徐若熙訪問提及疲勞期遇到問題，古林睿煬說：「跟我一樣。」兩人都因疲勞而難以掌控球，古林睿煬說：「不能照想像的方向走，有點抓不住，球速跟品質無法掌控。」

古林跟平鎮學弟徐若熙都是高三畢業就加入職棒，今年都是第一個完整球季，古林睿煬表示：「要懂得去應付局數，還是比較難一點。」

中職打到這個時候，對很多球員都是第一次，古林睿煬跟學長請教後，得到了「維持技術、降低輔助訓練」的建議，除了身體的疲累，心累也是一大考驗，古林睿煬就說：「球季真的太長了。」