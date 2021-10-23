黑豹旗／遲早要遇到 平鎮最硬首戰由左投林詔恩抗成德

黑豹旗全國高中棒球大賽明天開打，平鎮高中要挑戰賽史史無前例的3連霸，首戰就有硬仗，將碰上去年打進4強的成德高中，預計由陣中最強左投林詔恩扛起先發，教練吳柏宏看中他已扛過多次重要賽事的經驗值。

黑豹旗過去舉辦8屆，平鎮共取得5座冠軍，2018年挑戰3連霸斷在穀保家商，接下來又連包2019、2020年冠軍，今年再次叩關3連霸。

今天開幕儀式上，平鎮由伍祐城、呂東翰交還冠軍錦旗，明天的開幕戰就有重磅好戲，平鎮的首戰對手成德，為近年來頻繁交手的新竹新興強權，去年黑豹旗取得隊史最佳的4強，最終就是止步在平鎮手中，當時也是由林詔恩演出8局無失分好投。

吳柏宏對於首戰就碰成德抱持平常心，「一場定輸贏的比賽，成德幾乎每次都會碰到，只是這次是第一場就碰到，會謹慎小心去面對。」

平鎮預計推出林詔恩打頭陣，吳柏宏說：「他在二年級就投了滿多重要比賽，算是這屆投手中最穩定的。」對於成德的出牌，他則表示，「他們有2、3位投手還不錯，應該猜得到。」

平鎮今天上午進行最後調整，叮嚀選手如何面對場上各種狀況，儘管近期遇到雨勢不斷，以室內練習為主，但選手整體狀況不差，準備明天一戰。