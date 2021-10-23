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中職／古林睿煬也有百局保護 林岳平：明年是時候放手

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊徐若熙昨天在保護令下球季提前關機，統一獅隊21歲的古林睿煬也有整年100局設定，不過總教練林岳平指出，並非一條固定門檻，會視情況調整。

雖然是職棒三年級生，但今年才是古林睿煬第一個完整球季，季前球團為他設定整年100局的保護，到7、80局後，會開始拉長先發的頻率。

林岳平今天表示，不會到了100局一定停機，「如果表現很好，也可能繼續。」古林睿煬今年已經投了77局，調度上看得到保護痕跡，11日投完隔天就下二軍，預計25日開始才會回到輪值。

從近期表現，林岳平也看出來古林睿煬的疲累，「內容是還好，但是球數、壞球變多，也就容易失分。」

至於獅隊其他先發投手，以今年加入的胡智為來說，林岳平認為，兩人狀況不同，胡智為有經驗但曾中斷出賽，今年反而是要盡量維持在先發輪值，明年才可以完整出賽。

今年也是古林睿煬能否擺脫保護令的觀察年，林岳平表示，如果今年可以完整投完，「他投到第三年，也不是菜鳥了，是時候放手。」

林岳平 古林睿煬 胡智為

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