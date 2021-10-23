黑豹旗／24日熱鬧開打 賴清德現身聊棒球一講17分鐘
黑豹旗全國高中棒球大賽今天舉辦開幕儀式，最愛棒球的副總統賴清德現身，一聊就是17分鐘的棒球經；本屆焦點為去年缺席的澎湖，以聯隊方式重返，女性選手96人、教練5人，合計101名「女黑豹」參賽，賽事將於明天正式點燃戰火。
馬公高中去年因人數不足無緣參賽，今年與澎湖海事組成聯隊，重返黑豹旗，隊長許崴翔擔當起本屆選手宣誓的重任。
負責聯隊訓練的教練蔡良詮，本身帶的是馬公國中棒球隊，整合兩校練球不易，多是利用馬公國中練球，選手各自下課後前來會合加入一起練，雖是聯隊，但他笑說：「球員大家都認識，都是老朋友了。」
談到此行目標，蔡良詮說：「希望選手盡自己的努力，拿出最好的表現。」許崴翔則說很想打贏台南海事；澎湖聯隊首戰就是在25日上午11點面對台南海事。
賴清德作為開幕典禮嘉賓，他對棒球的熱愛一向眾所周知，上台致詞一聊就是近20分鐘，他笑說當台南市長時，他是棒球市長，當行政院長時，他是棒球院長，現在則是棒球副總統。
賴清德表示，黑豹旗連續兩年都在疫情之中成功舉辦，戰勝看不見的病毒，「舞台已經達成，再來就是選手好好上場、出賽，把這麼多年來日曬雨淋的訓練成果好好發揮。」他也讚黑豹旗的「全國」當之無愧，不僅包含192隊、超過3000名選手的規模，也有離島球員、女性選手及教練的投入。
他也分享自己長年的觀察，認為學生時期的投手訓練，應與科學方法結合，讓球速更快，不急著學變化球，他向在場教練表示不好意思、冒昧分享自己看法，「但看了那麼多比賽，有一些心情，也站在愛護球員的立場，希望你們健康、成功，實力越來越好。」
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