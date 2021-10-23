棒球／出口盃梁逸姍女棒首完投 感動身障球員努力追夢

從女壘跨足女棒，日漾Sunday球員梁逸姍今天(23日)在出口盃多元族群棒球賽上演生涯首度完投秀，賽後她卻認為對手才厲害，「他們努力追求夢想，這是很大的意義！」

日漾Sunday今天一日兩戰，上午以1比4不敵雲豹聽障騎士，下午則以8比1擊敗戰神身障白，先發投手梁逸姍在下午場繳出4局完投失1分，表現不俗，而她也希望以身作則，為帶隊的學生做最佳示範。

梁逸姍在苗栗縣大成高中帶棒球隊，通霄國中、楓樹國小也有協助指導，假日則打女棒，相當忙碌，不過她其實是壘球出身，在加入日漾Sunday前並未打過棒球，「原本帶Sunday的教練胡竣傑在三年前邀請我加入，打了之後覺得滿新鮮、特別的，現在女棒風氣越來越好，非科班的球員加入，只要多練習也可以提升。」

梁逸姍展現投打二刀流，今天繳出完投，但她坦言比較喜歡當野手，當投手壓力大，「棒球距離比較遠，女生肌力沒那麼好，我真的是丟準就好，我覺得對方(戰神身障)比較厲害，有選手一隻手可以打超遠，還有裝義肢當投手的，真的讓我很驚訝！」

日漾Sunday第一次參加出口盃。 大會提供

出口盃首度由智林體育台轉播，日漾Sunday也是第一次參賽，梁逸姍認為類似這種比賽應該多轉播，「讓外界看看棒球不是只有我們想的那樣，這個比賽意義很大，看到這些身障朋友有殘缺卻很努力生活，可以激勵到很多人」，她說，這些身障人士這麼努力打棒球，回去可以以此為例子告訴自己的學生要好好拚，很有意義。