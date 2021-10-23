棒球／長短腳戰神校正回歸 52歲陳卜誠出口盃五星美技撲球

戰神身障黑與竹東不老海盜今天(23日)在出口盃多元族群棒球賽以0比0打成平手，其中三壘手陳卜誠在5局上演出飛撲美技，解除失分危機，表現精彩。

東道主戰神身障棒球隊分成黑、白兩隊出賽，戰神黑對上不老海盜上演投手大戰，兩隊激戰5局都無法攻破城池，其中5局上不老海盜2出局攻佔滿壘，第六棒陳石富擊出三壘方向滾地球，有機會形成安打的球被戰神黑三壘手陳卜誠硬是攔下再傳往一壘擋住失分，讓全場大聲喝采。

以二、三壘為守位的陳卜誠指出，當時2出局，如果球穿越就要掉分，因此反射動作就是撲下去，心想慢一點穩傳應該有機會，「打軟式球又下雨，對守備的確不太容易。」

陳卜誠先天髖關節有問題導致長短腳，動刀置換人工關節。 大會提供

52歲的陳卜誠球齡長達30年，自學生時期就有接觸棒球，工作後則打慢壘，因為認識身障棒協創辦人潘瑋杰的父親潘孝仁而加入球隊，他說，先天髖關節有問題導致長短腳，長久下來會磨損，因此動刀置換人工關節，把棒壘球當運動來復健。

「在這邊滿快樂的，隊友大家一起打球，就連我現在的工作也是他們介紹的，大家就像朋友一樣」，陳卜誠說，自己原本工作年資屆滿25年退休，本來一邊照顧父親，後來父親過世後，在隊友介紹之下來到北投新民國中擔任約聘職。

陳卜誠自第二屆出口盃就開始參賽，見證隊伍越來越多，他提到，這樣很好，不管什麼族群能運動就動，對身體很好，「如果球隊需要我，我就下去，沒有下場也沒關係，盡一己之力就好。」