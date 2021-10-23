快訊

高雄轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸

等第13輪混打出現AZ棄打潮？ 陳時中駁：接種率近9成最高

棒球／長短腳戰神校正回歸 52歲陳卜誠出口盃五星美技撲球

聯合新聞網 / 智林體育台提供
戰神黑三壘手陳卜誠上演五星級飛撲美技。 大會提供
戰神黑三壘手陳卜誠上演五星級飛撲美技。 大會提供

戰神身障黑與竹東不老海盜今天(23日)在出口盃多元族群棒球賽以0比0打成平手，其中三壘手陳卜誠在5局上演出飛撲美技，解除失分危機，表現精彩。

東道主戰神身障棒球隊分成黑、白兩隊出賽，戰神黑對上不老海盜上演投手大戰，兩隊激戰5局都無法攻破城池，其中5局上不老海盜2出局攻佔滿壘，第六棒陳石富擊出三壘方向滾地球，有機會形成安打的球被戰神黑三壘手陳卜誠硬是攔下再傳往一壘擋住失分，讓全場大聲喝采。

以二、三壘為守位的陳卜誠指出，當時2出局，如果球穿越就要掉分，因此反射動作就是撲下去，心想慢一點穩傳應該有機會，「打軟式球又下雨，對守備的確不太容易。」

陳卜誠先天髖關節有問題導致長短腳，動刀置換人工關節。 大會提供
陳卜誠先天髖關節有問題導致長短腳，動刀置換人工關節。 大會提供

52歲的陳卜誠球齡長達30年，自學生時期就有接觸棒球，工作後則打慢壘，因為認識身障棒協創辦人潘瑋杰的父親潘孝仁而加入球隊，他說，先天髖關節有問題導致長短腳，長久下來會磨損，因此動刀置換人工關節，把棒壘球當運動來復健

「在這邊滿快樂的，隊友大家一起打球，就連我現在的工作也是他們介紹的，大家就像朋友一樣」，陳卜誠說，自己原本工作年資屆滿25年退休，本來一邊照顧父親，後來父親過世後，在隊友介紹之下來到北投新民國中擔任約聘職。

陳卜誠自第二屆出口盃就開始參賽，見證隊伍越來越多，他提到，這樣很好，不管什麼族群能運動就動，對身體很好，「如果球隊需要我，我就下去，沒有下場也沒關係，盡一己之力就好。」

身障 復健

延伸閱讀

棒球／郭泓志連三年出席 第8屆出口盃超能力開打

日職／隔近4個月先發外野 王柏融上演美技接殺

MLB／驟死賽直call本壘害賈吉出局 洋基三壘指慘遭開除

中職／紅綠燈碰上「超跑」宋晟睿 陳江和大膽call起來

相關新聞

日職／廣島同意放行 最強野手鈴木誠也確定要挑戰大聯盟

廣島鯉魚主砲鈴木誠也，昨與球團達成協議，確定將在球季結束後，透過入札制度前進大聯盟，站上棒球員夢寐以求的舞台。 鈴木誠也被譽為現任日職最強打者，兼具長打與打擊技巧，本季出賽127場，共敲出38轟

日職／不是稻葉篤紀？ 新庄剛志成火腿新監督候選

日本職棒火腿隊監督栗山英樹今年退休，誰來接任有出乎意料的選項浮出，日本媒體「Sponichi Annex」今天報導，在2...

棒球／郭泓志連三年出席 第8屆出口盃超能力開打

第8屆出口盃多元族群棒球賽今天(23日)在台北市新生公園棒球場展開為期兩天賽事，結合各族群打造一場多元棒球饗宴，希望藉由台灣人最愛的棒球運動倡導「運動平權」，希望讓社會各個族群都能享受打棒球的樂趣。

棒球／長短腳戰神校正回歸 52歲陳卜誠出口盃五星美技撲球

戰神身障黑與竹東不老海盜今天(23日)在出口盃多元族群棒球賽以0比0打成平手，其中三壘手陳卜誠在5局上演出飛撲美技，解除失分危機，表現精彩。

中職／徐若熙關機首季打80分 新人王競爭對手都投他

中華職棒今年的新人王之爭，味全龍隊徐若熙昨天在封關戰投出四點一局、四次三振，未能完成百局、百Ｋ位居劣勢，不過另兩名熱門人...

中職／擺脫「地獄倒霉鬼」衰運 林孝程當MVP看到光

味全龍隊林孝程堪稱「地獄倒霉鬼」，近年因大小傷勢缺席了6、7個月，今晚終於「出運」，8局下的超前安打，幫助龍隊以8：7擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。