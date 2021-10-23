棒球／郭泓志連三年出席 第8屆出口盃超能力開打

第8屆出口盃多元族群棒球賽今天(23日)在台北市新生公園棒球場展開為期兩天賽事，結合各族群打造一場多元棒球饗宴，希望藉由台灣人最愛的棒球運動倡導「運動平權」，希望讓社會各個族群都能享受打棒球的樂趣。

出口盃由社團法人中華民國身障棒壘球協會舉辦，自去年起擴編為6隊，今年邀請包括身障、聽障、長者、女子等族群與會，參賽球隊包括戰神身障棒球隊(黑、白隊)、雲豹聽障騎士隊、竹東海盜不老棒球隊，以及椰林Warriors、日漾Sunday兩支女子棒球隊。

台北市副市長蔡炳坤在開幕典禮上表示，台北市是多元、共融的城市，不管是原住民還是新住民，每個人在這個城市都是平權的，能夠享受運動平權，這次包括身障、聽障、女子、長者等族群參賽，大家不分彼此，每人都能享受運動樂趣，出口盃規模越辦越大，今年有4種族群，往後會再增加，透過轉播希望讓台灣被世界看到。

第8屆出口盃多元族群棒球賽今天在台北市新生公園棒球場開打。 大會提供

身障棒協創始人兼賽事主辦人潘瑋杰本身也是身障人士，他說，很多人都問過他「為什麼要這麼堅持？」，自己希望創造舞台給所有族群，今年第8屆，把8橫放就是「無限」的意思，希望大家都能無限制找到自己的出口，讓出口盃無限辦下去。

前旅美球星郭泓志連三年出席站台，有「不死鳥」稱號的他說，因電影認識潘瑋杰，知道推廣、舉辦比賽很辛苦，看到這些身障朋友打棒球也能幫助、鼓勵到我，是很有意義的事。

連兩年擔任親善大使的姜建銘說，「很榮幸再度受邀，其實兩次參與的心情與感受都不太一樣，去年我見識了這些選手們跟我們不一樣的地方，今年相信他們會帶給大家更多的感動。」

今年賽事以「超能力」為口號，因疫情緣故，開幕不開放觀眾，不過賽事可開放觀眾，球迷也可透過首度合作轉播的智林體育台觀賞收看。