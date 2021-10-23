日職／廣島同意放行 最強野手鈴木誠也確定要挑戰大聯盟

廣島鯉魚主砲鈴木誠也，昨與球團達成協議，確定將在球季結束後，透過入札制度前進大聯盟，站上棒球員夢寐以求的舞台。

鈴木誠也被譽為現任日職最強打者，兼具長打與打擊技巧，本季出賽127場，共敲出38轟，位居全壘打王排名前三，打擊三圍也有0.322/0.436/0.650(打擊率/上壘率/長打率)高水準，累積8.4WAR(勝利貢獻指數)也領先全聯盟。

根據美媒報導，鈴木誠也是同時擁有打擊率、守備、跑壘能力都在水準之上的球員，被認定為「五拍子好手」，也是近年日、韓挑戰大聯盟最強的野手。前金鶯好手、近年轉戰日職歐力士隊的瓊斯（Adam Jones）也特別點名，肯定鈴木誠也的能力，看好他在大聯盟未來之路。

據前大聯盟記摩洛西（Jon Morosi）透露，傳已有皇家、光芒、費城人、水手、遊騎兵等隊對鈴木誠也有興趣，廣島球團同意放行後，目前也積極辦理相關手續。

最近2位挑戰大聯盟的日本野手，分別是紅人隊秋山翔吾與在海盜隊的筒香嘉智，但兩人表現不算出色，筒香嘉智還在本季先後被光芒與道奇釋出成為浪人，還好季末在海盜打出一些驚奇博得版面。不過這無損美媒對鈴木誠也的看好度，認為他與這兩人相比更為年輕，日職成績也更為優異，會讓人期待他的表現。