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日職／不是稻葉篤紀？ 新庄剛志成火腿新監督候選

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日媒報導2004到2006年效力過火腿隊的新庄剛志，是新監督有力人選。 維基百科 Karumin CC4.0授權
日媒報導2004到2006年效力過火腿隊的新庄剛志，是新監督有力人選。 維基百科 Karumin CC4.0授權

日本職棒火腿隊監督栗山英樹今年退休，誰來接任有出乎意料的選項浮出，日本媒體「Sponichi Annex」今天報導，在2004到2006年效力過火腿隊的新庄剛志是有力人選。

栗山英樹從2012年起執教火腿隊10年，率領球隊在2016年日本大賽奪冠，退休之後的繼任人選引起討論，球團社長川村浩二在16日時表示：「目前還沒開始討論，但進度並非白紙一張。」

原本外界預估，前火腿隊名將稻葉篤紀是最可能繼任人選，他在今年東京奧運帶領日本隊拿下金牌，卸下國家隊監督任務。

如今有新人選出現，退休之後移居印尼峇里島的新庄剛志是其一，他在2019年宣布有意以選手身份重返職棒，去年以48歲之齡參加12球團聯合測試會，雖未獲得合約，但也重新回到球界目光。

新庄剛志的個性自由奔放，1991到2000年效力阪神虎隊時就是人氣球星，2001年為了一圓大聯盟夢，加入大都會隊，在外闖蕩三年後，又回到日職加入火腿隊，2006年幫助火腿隊拿下日本一後退休。

火腿 阪神虎 大都會

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