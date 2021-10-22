中職／擺脫「倒霉鬼」衰運 林孝程當MVVP看到光

味全龍隊林孝程堪稱「地獄倒霉鬼」，近年因大小傷勢缺席了6、7個月，今晚終於「出運」，8局下的超前安打，幫助龍隊以8：7擊敗富邦悍將隊，他形容：「像是光照了進來。」

21歲的林孝程是在2019年季中選秀會加盟味全龍隊，去年以32次盜壘拿下二軍盜壘王，正期盼著今年跟著龍隊一起在一軍打拚，卻接連遇到傷痛，林孝程苦笑著說：「100種受傷方法都遇到了吧。」

去年林孝程在二軍就曾遇到食物中毒，今年熱身賽因為觸身球導致右小指受傷，休息兩周後，又在二軍復健賽時被絆倒，左腳十字韌帶撕裂，好不容易上來一軍，8月底又在跑回本壘時被回傳球砸中腦震盪，下二軍休息。

這段因傷在二軍的時間，林孝程心情自責，「原本期待今年能夠幫助球隊，其實心態滿負面的。」今天敲出勝利打點，獲選生涯首次的單場MVP，他形容：「就像光照進來我的世界。」

其實今天林孝程在守備上有瑕疵，6局的外野守備失誤，讓球隊掉分，他說：「前面遇到大trouble，很想補救回來，下雨不是理由，是自己能力不足。」