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討錢不成22刀刺死養育恩人 法院裁定狠心男收押

中職／擺脫「倒霉鬼」衰運 林孝程當MVVP看到光

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今晚以8：7險勝富邦悍將隊。記者季相儒／攝影
味全龍隊今晚以8：7險勝富邦悍將隊。記者季相儒／攝影

味全龍隊林孝程堪稱「地獄倒霉鬼」，近年因大小傷勢缺席了6、7個月，今晚終於「出運」，8局下的超前安打，幫助龍隊以8：7擊敗富邦悍將隊，他形容：「像是光照了進來。」

21歲的林孝程是在2019年季中選秀會加盟味全龍隊，去年以32次盜壘拿下二軍盜壘王，正期盼著今年跟著龍隊一起在一軍打拚，卻接連遇到傷痛，林孝程苦笑著說：「100種受傷方法都遇到了吧。」

去年林孝程在二軍就曾遇到食物中毒，今年熱身賽因為觸身球導致右小指受傷，休息兩周後，又在二軍復健賽時被絆倒，左腳十字韌帶撕裂，好不容易上來一軍，8月底又在跑回本壘時被回傳球砸中腦震盪，下二軍休息。

這段因傷在二軍的時間，林孝程心情自責，「原本期待今年能夠幫助球隊，其實心態滿負面的。」今天敲出勝利打點，獲選生涯首次的單場MVP，他形容：「就像光照進來我的世界。」

其實今天林孝程在守備上有瑕疵，6局的外野守備失誤，讓球隊掉分，他說：「前面遇到大trouble，很想補救回來，下雨不是理由，是自己能力不足。」

龍隊面對5：6落後，在8局下靠著林孝程適時安打敲回2分超前，赫雷拉再補上一打點，9局上田澤純一雖然遇到亂流、丟一分，但靠著美技接殺守下勝利，總教練葉君璋說：「沒有抖一下，前面被打得遠汗流比較多。」

味全龍隊今晚以8：7險勝富邦悍將隊，敲出超前安的林孝程成為勝利功臣。記者季相儒／攝影
味全龍隊今晚以8：7險勝富邦悍將隊，敲出超前安的林孝程成為勝利功臣。記者季相儒／攝影

味全龍 富邦悍將

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