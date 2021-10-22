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中職／封關戰嘟嘴退場 徐若熙有比紀錄更重要的事

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊徐若熙本季封關戰，先發4.1局失4分（2分責失）。記者季相儒／攝影
味全龍隊徐若熙本季封關戰，先發4.1局失4分（2分責失）。記者季相儒／攝影

味全龍隊徐若熙本季最後一場出賽，在天母球場舉著「K」牌觀眾的面前，面對富邦悍將隊先發4.1局、投出4次三振，本季三振數停留在98次，無緣完成單季百K，不過他笑著說：「明年再挑戰一次囉。」

投不滿五局退場時，徐若熙其實是嘟著嘴、苦著臉，他說：「因為沒辦法把該做的做好，是不盡責的先發投手。」落後的局面，龍隊是靠著林孝程在8局下的超前安打，以8：7逆轉勝。

今天賽前知道自己只差6K就可達到100K，但徐若熙沒有太在意，反而是前一場對統一獅隊1.2局丟掉6分印象深，讓他今天開局太想控制局面，反而增添用球數。

龍隊總教練葉君璋也指出，徐若熙近期狀況起起伏伏，今天第1局遇到亂流，不過2、3局有回穩，4局雖然又失分，但整體來說算是滿意。

徐若熙初登板時就以開局11個出局數都用三振拿下，震驚中職，也成為史上第2位初登板投出10K以上的本土投手，生涯前3場出賽26次奪三振破本土投手紀錄。

不過到了球季後段表現有些落差，徐若熙認為，或許因為疲勞關係，無法維持穩定，「沒辦法把每一球控制得很好，在場上丟不好也沒辦法思考。」加上後面需要延長投球局數，在比賽後段失去抗衡能力。

對於今年球季，徐若熙只給自己打80分，「原本說的100局沒有完成，後面跟季初有點落差。」面對下個球季，他希望局數、穩定度都要加強，「比破紀錄更重要，希望自己投長久一些，是穩定的投手」。

味全龍隊徐若熙本季封關戰，先發4.1局失4分（2分責失）。記者季相儒／攝影
味全龍隊徐若熙本季封關戰，先發4.1局失4分（2分責失）。記者季相儒／攝影
味全龍隊徐若熙本季封關戰，先發4.1局失4分（2分責失）。記者季相儒／攝影
味全龍隊徐若熙本季封關戰，先發4.1局失4分（2分責失）。記者季相儒／攝影

徐若熙 富邦悍將 統一獅

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