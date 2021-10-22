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討錢不成22刀刺死養育恩人 法院裁定狠心男收押

圖輯／中職 林孝程8下關鍵超前安 助味全擊敗富邦

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
8局下味全龍隊林孝程擊出2分打點二壘安打超前比數，在二壘上歡呼。記者季相儒／攝影
8局下味全龍隊林孝程擊出2分打點二壘安打超前比數，在二壘上歡呼。記者季相儒／攝影

味全龍本週與富邦悍將進行三連戰，今天第三戰回到天母主場出戰來訪的富邦悍將，味全龍派出本季最後一次先發的徐若熙對戰富邦悍將的羅力。1局上富邦悍將隊張進德擊出1分打點安打；2局下味全龍隊蔣少宏擊出1分打點二壘安打；3局下味全龍隊郭天信靠著雙盜壘回本壘得分；4局上富邦悍將隊范國宸靠著左外野手失誤跑回本壘得分，隨後于森旭擊出高飛犧牲打，再得一分；5局上富邦悍將隊辛元旭擊出1分打點二壘安打；6局上富邦悍將高國麟擊出陽春全壘打；6局下味全龍隊劉基鴻擊出追平比數的3分打點二壘安打；8局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打；8局下味全龍隊林孝程擊出2分打點二壘安打超前比數，赫雷拉再擊出帶有1分打點安打；9局上富邦悍將隊張進德擊出1分打點安打。味全龍先發投手徐若熙主投4.1局失4分（2分責失），富邦悍將先發投手羅力主投5局失5分，雙方先發投手皆無關勝負，在8局下擊出超前比數的味全龍隊林孝程獲得單場MVP。終場結束味全龍以8：7擊敗富邦悍將。

本季最後一次先發的徐若熙主投4.1局失4分（2分責失）無關勝負。記者季相儒／攝影
本季最後一次先發的徐若熙主投4.1局失4分（2分責失）無關勝負。記者季相儒／攝影
8局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
8局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
8局下味全龍隊林孝程擊出2分打點二壘安打超前比數，並在二壘上振臂。記者季相儒／攝影
8局下味全龍隊林孝程擊出2分打點二壘安打超前比數，並在二壘上振臂。記者季相儒／攝影
味全龍隊田澤純一連續6次救援成功。記者季相儒／攝影
味全龍隊田澤純一連續6次救援成功。記者季相儒／攝影
6局下味全龍隊劉基鴻擊出追平比數的3分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
6局下味全龍隊劉基鴻擊出追平比數的3分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
8局下味全龍隊林孝程擊出2分打點二壘安打超前比數。記者季相儒／攝影
8局下味全龍隊林孝程擊出2分打點二壘安打超前比數。記者季相儒／攝影
6局上富邦悍將高國麟擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
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富邦悍將 味全龍

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