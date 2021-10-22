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中職／徐若熙封關戰「神龍擺尾」 林孝程超前安逆轉勝
味全龍隊徐若熙本季封關戰以4.1局失4分的成績退場，不過隊友演出「神龍擺尾」，林孝程在8局下的超前安打，讓龍隊最終以8：7逆轉擊敗富邦悍將隊。
龍隊為保護「怪物新人」徐若熙，今天是他本季最後一場出賽，不過1局遇亂流掉1分後，4局又被敲3支安打外加1次保送，再掉2分，5局續投只抓到1出局數，再被敲安退場，留在壘包上的跑者也變成個人失分。
徐若熙單場4K，本季三振數在98次止步，無緣完成新人年百K壯舉，退場時面露無奈，退場後龍隊也以2：4落後。
加上悍將隊高國麟6局陽春砲追加分數，龍隊落後到3分差，不過6局下吉力吉撈．鞏冠 、陳品捷敲安，蔣少宏觸身球形成滿壘，劉基鴻的清壘二壘打將比數追平，也讓徐若熙避免吞敗。
7局上林哲瑄的陽春砲一度幫悍將隊再取得1分領先，不過8局下龍隊單局敲出4支安打，林孝程在二、三壘有人時的二壘打打回2分，超前比數，赫雷拉安打追加1打點。
9局上龍隊推出守護神田澤純一，卻遇到大亂流，高國麟二壘打後，張進德的安打敲回1分，接下來又被范國宸敲二壘安，無人出局二、三壘狀況，先讓辛元旭敲出內野滾地出局，再三振申皓瑋，最後戴培峰敲出投手強襲球被田澤純一接殺，守住勝利。
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