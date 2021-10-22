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中職／競爭新人王 曾峻岳票投對手徐若熙

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊投手曾峻岳。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手曾峻岳。記者季相儒／攝影

今年中職新人王競爭激烈，味全龍隊徐若熙、郭天信都是熱門人選，富邦悍將隊曾峻岳手握「10中繼、10救援」紀錄，也有機會挑戰，不過他說自己若有票選資格，會投給徐若熙。

「他的三振能力真的太強了。」曾峻岳說：「而且破了很多聯盟的紀錄，我都有在看，如果他拿新人王，我覺得不為過，新人王對我來說可有可無，有的話也是肯定。」

有趣的是，徐若熙日前受訪時也說自己會投給曾峻岳，理由是整季都有穩定表現，19歲的年紀卻能維持整季好表現，曾峻岳認為關鍵在心態，「有些高中生進來，覺得自己還有很多機會，但我覺得有機會就要好好把握」。

這樣的心態，讓曾峻岳在今年累積了11次救援、13次中繼成功，新人年達陣「雙10」是聯盟史上第一人，過去陳禹勳、陳韻文達成時都已不是菜鳥。

無論是中繼、救援都有穩健演出，曾峻岳認為無論何種角色都是盡快適應，之前曾遇到低潮，轉任8局布局投手反而找回自信，也讓自己有了隨時切換角色的本錢。

另一個關鍵在訓練師，曾峻岳去年秋訓後認為自己仍有不足，找上西苑學長、林仲秋之子林弘偉，做足2個月訓練，悍將隊打者林益全則是林弘偉另一個訓練代表作。

不少學弟、教練好奇曾峻岳做了什麼訓練，才在第一年就有驚人成績，不過曾峻岳認為，每個人適合的方式不同，自己也是多方詢問下才找到自己的方式。

富邦悍將隊投手曾峻岳。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手曾峻岳。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手曾峻岳。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手曾峻岳。記者季相儒／攝影

曾峻岳 徐若熙

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