中職／只差2K！徐若熙4.1局4K退場本季關機 挑戰百K留遺憾

就差2K，味全龍隊「怪物新人」徐若熙今天在天母球場投了4.1局、4次三振後退場，在本季封關戰留下單季98K的數字，無緣締造新人年最快百K的本土投手紀錄。

龍隊今天在主場對上富邦悍將隊，徐若熙賽前只差6次三振就可以完成百K，今天前三局分別對王正棠、姚冠瑋、王正棠、高國麟投出三振，進入倒數階段。

不料4局徐若熙遇到亂流，被敲3支安打外加1次保送，丟掉2分，5局雖然續投，但讓高國麟敲出飛球出局，再被張進德敲出安打後，投手教練郭勝安上來換人，徐若熙只能無奈退場。

以局數來看，中職過去本土投手新人年100K最快紀錄是林英傑，他在2004年投了97局達成100次三振，徐若熙至賽前累積76.2局，今天原本大有機會突破紀錄。

若不限定本土，1997年和信鯨隊投手李維拉用76.1局達陣，則是聯盟新人年最快100K紀錄。