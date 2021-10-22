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中職／只差2K！徐若熙4.1局4K退場本季關機 挑戰百K留遺憾

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手徐若熙。記者季相儒／攝影

就差2K，味全龍隊「怪物新人」徐若熙今天在天母球場投了4.1局、4次三振後退場，在本季封關戰留下單季98K的數字，無緣締造新人年最快百K的本土投手紀錄。

龍隊今天在主場對上富邦悍將隊，徐若熙賽前只差6次三振就可以完成百K，今天前三局分別對王正棠、姚冠瑋、王正棠、高國麟投出三振，進入倒數階段。

不料4局徐若熙遇到亂流，被敲3支安打外加1次保送，丟掉2分，5局雖然續投，但讓高國麟敲出飛球出局，再被張進德敲出安打後，投手教練郭勝安上來換人，徐若熙只能無奈退場。

以局數來看，中職過去本土投手新人年100K最快紀錄是林英傑，他在2004年投了97局達成100次三振，徐若熙至賽前累積76.2局，今天原本大有機會突破紀錄。

若不限定本土，1997年和信鯨隊投手李維拉用76.1局達陣，則是聯盟新人年最快100K紀錄。

本土投手最快達成生涯百K是統一獅隊郭泓志的75.1局，不過橫跨了三個球季才在2017年累積達成；中職最年輕達成生涯百K的紀錄是2011年興農牛隊的張耿豪，在20歲又65天時達成。

味全龍隊先發投手徐若熙。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手徐若熙。記者季相儒／攝影

徐若熙 中職

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