中職／「葉總是學弟」江宏恩有棒球人血液

味全龍隊今天在天母球場的徐若熙封關戰，賽前知名戲劇「飛龍在天」男主角江宏恩開球，不僅直接投到手套，談起棒球更頭頭是道，原來是總教練葉君璋在士林國小少棒隊的學長。

江宏恩是龍隊本季第一個邀請的開球藝人，不過他說自己也有一半的「棒球人」血液，曾是士林國小少棒隊一員，跟王傳家一起打過台北市聯隊，青少棒去美和測試未過加上手受傷，未繼續棒球路，到開南商工讀書時被星探發掘，走上演藝路。

跟棒球淵源深，葉君璋、丘昌榮都是在士林國小小江宏恩2屆的學弟，另外開南畢業的廖任磊、陳凱倫、朱祥麟也都認識，今天對手富邦悍將隊教練黃甘霖選手時期更是用「飛龍在天」主題曲，江宏恩說：「也是他說我才知道。」

被問到有沒有特別支持的球員？江宏恩有點不好意思地說：「我是台南女婿，又是住在天母的在地人，加上葉君璋是我學弟，5隊其實都有我的朋友。」

不是隨便攀關係，江宏恩也提到很關心徐若熙的百K紀錄，不用提醒就說：「還差6次而已。」甚至分析起龍隊為徐若熙的「關機保護」是為他長遠發展考量。

江宏恩目前也與部分退役職棒球員一起組成乙組棒球隊，每周固定練球，今天到場開球對他來說是小事一樁，不過因為肩膀受傷關係，還是有點擔心投出「挖地瓜」，不過賽前跟張泰山長傳、熱開肩膀就安心許多。