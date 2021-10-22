中職／郭天信轉守外野有原因 葉君璋大聲稱讚給他聽

味全龍隊「天哥」郭天信今年在外野表現亮眼，總教練葉君璋透露，當初是聽了外國球探的建議而有好結果，看到郭天信路過還故意大聲說：「希望他可以繼續保持。」

郭天信本季出賽90場、打擊率2成95，守備上則是210個守備機會、3次失誤，守備率0.986，尤其不時撲接、滑接，給人「拚命三郎」印象。

葉君璋指出，郭天信雖然看起來愛玩，但無論場上場下都給予球隊很大幫助，沒上場會全力加油，在場上也會提醒隊友，「看不出來是打第一年」。

葉總大讚態度時，郭天信剛好經過，葉君璋故意說：「郭天信也表現非常好，足以成為新人王。」看到郭添信眼神飄過來，才補充：「我知道你在旁邊才說的，希望可以繼續保持。」

對郭天信的表現，葉總確實給予很大肯定，「這樣的體格可以打5支全壘打，怎麼可能？」不過葉總也點出郭天信未來要把身體練得更精實、增加穩定度，「不是變胖，而是要變壯」。

郭天信學生時期以內野為主，葉總坦言過去沒看過他守外野，但是選秀前聽到國外球探對郭天信的評價高，而且認為轉守外野會很好，詢問郭天信意願後，讓他在職棒開始守外野，反而找到一片天。