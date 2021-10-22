中職／王維中可能將關機 葉總盼郭郁政穩定輪值先發

中職味全龍隊徐若熙今天先發完後將「關機」，教頭葉君璋表示，王維中可能也快要關機，因為他同樣有身體疲勞的狀況，只是可以透過經驗調整，接下來希望讓郭郁政穩定先發。

徐若熙是本季味全主力先發之一，談到他關機之後球隊的先發投手安排，葉君璋今天接受媒體訪問時表示，徐若熙的投球量會平均分配給郭郁政和有望轉先發的林逸達。葉君璋指出，今年本來規劃郭郁政的投球局數會比徐若熙還多，不過郭郁政季初時有受傷的狀況，「希望接下來可以讓他穩定輪值先發。」

至於王牌投手王維中目前已經投95.1局，葉君璋指出，王維中可能也差不多要準備關機休息，因為他的身體狀況可能比徐若熙更差，因為去年一整年沒有投球，「只是因為他有經驗，透過經驗讓自己負擔沒有這麼大，可以比較放心，但接下來我們還是要小心一點。」

味全洋投鋼龍因為家人因素之前自請離隊，不過他會等新洋投柯西諾準備好之後才離開。葉君璋表示，鋼龍還會投1場先發，新洋投柯西諾則是預計在一軍中繼投2場之後可以先發，但也可能不會讓他這麼趕，先由郭郁政、吳俊杰等人分擔。