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中職／郭天信敲5轟背後 火哥傳授「左手只是輔助 」

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊「天哥」郭天信。記者季相儒／攝影
味全龍隊「天哥」郭天信。記者季相儒／攝影

味全龍隊郭天信是外野手又是左打，與「火哥」張建銘型態相近，跟教練挖寶之下，學到一招「左手只是輔助」也讓他在昨天敲出本季第5轟，連自己都嚇一跳。

郭天信昨天對戰富邦悍將隊在第2打席三球三振，下來後張建銘提醒他「節奏太快」，於是他穩下來選球，第3打席在球數有利時，敲出一發陽春砲，也是個人本季第5轟。

郭天信今年在中職復賽後一度在二軍調整，跟著總教練葉君璋、張建銘開出的菜單練習，7月25日回到一軍後越打越好，有4發全壘打是在這之後敲出，他說：「感覺滿不錯的，上來也有用到。」

最大不同在於，左打的郭天信過去習慣用左手為主要出力，但是張建銘以自身過去經驗告訴他「左手只是輔助」，讓他開竅，不過郭天信說：「這不是每個人都適用，只是剛好適合我。」

球季還沒結束就敲出5轟，郭天信也坦言意外，「因為換了球，沒想過自己會敲出全壘打，意外也很開心。」

除了打擊外，守備上張建銘也會提點心法，告訴他如何為球隊贏球判斷，郭天信表示，自己年紀輕，經驗判斷上還有不足，「之前比較莽撞，想要拚反而對球隊傷害。」

今年郭天信被視為新人王人選之一，他自己不抱期待，更希望拿下金手套，不過他也說：「沒有把握，因為隊友說有失誤，機會就不大了。」

張建銘 富邦悍將

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