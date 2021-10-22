中職／徐若熙關機後加強下半身 葉總看好新人王

味全龍隊「怪物新人」徐若熙的魅力，連總教練葉君璋都變成粉絲，他說：「如果我是球迷，會吸引到我的眼睛。」但也因為珍貴特質，龍隊更加保護，決定讓他今天先發完就提前關機。

徐若熙本季出賽19場、76.2局，拿下3勝7敗，防禦率3.05，累積94次三振，有望在今天對上富邦悍將隊的封關戰，挑戰生涯百K。

不過徐若熙近期遇到低潮，前一場對上統一獅隊1.2局丟掉6分，加上從去年12月開始訓練到現在，龍隊提前祭出保護令，葉君璋指出，徐若熙確實有遇到疲勞期，導致精神較難保持集中，「可能偶有一場跑掉」。

徐若熙今天投完之後，葉總預計讓他「完全休息」兩周，不只完全不丟球，腦袋也要放空，葉君璋表示：「頭腦上的休息更重要，雖然不用比賽，但到球季結束前，都有為他安排訓練。」

明年球季徐若熙的課題，葉君璋點出「穩定性」是一點，要從加強下半身力量開始著手，「他的腳比較瘦、沒力量，今年表現不穩跟這個有關，下半身沒力就要用手的力量，控制上比較不穩」。

徐若熙關機後，局數不夠、未投滿整季都是競爭新人王的劣勢，不過葉總認為無論得不得獎，「在我心中他已經是（新人王）。」

「他有一些魅力。」葉君璋說，徐若熙除了外型不錯外，投球速度、變化球、膽識都很不錯，「會期待他什麼時候再出來投。」