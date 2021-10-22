中職／30日徐懷鈺為悍將開球 江少慶等菜鳥變裝秀才藝

富邦悍將隊攜手知名手遊，於10月30日舉辦一場「好樂派對」，手遊周年慶代言人徐懷鈺將在賽前演唱主題曲，並為悍將隊開球，江少慶等13名新秀也要變裝迎接「菜鳥日」。

配合萬聖節，悍將球團準備多種派對互動攤位，親子創意選物-媽媽友也將在「好樂繽紛HALLOWEEN 」攤位提供Kidzcrayon專為幼兒設計的可水洗式手指膏，讓大家可自由作畫，當天Fubon Angels秀秀子、游游也將現身攤位，親自幫大家畫上獨一無二的派對妝容。

悍將隊今年最盛大的變裝派對也將邀請今年季中選秀入隊的新秀們共襄盛舉，賽前二樓場外舞台舉辦「菜鳥日」活動，狀元江少慶、王苡丞、董子恩、孔念恩、李子強、楊強森、張宥鈞、岳少華、范姜永頡、劉俊豪、温展樂、陳冠勳、吳家洋等13位球員變裝出席。

這些菜鳥們同時帶來個人才藝秀及學長們的指定PK賽，賽事開打前也將邀請他們一同於場中亮相與家人們見面，並揭曉今年度的菜鳥王人選。

「好樂派對」當天將特別以掛燈、蛛蛛網絲、南瓜頭等萬聖派對的元素精心佈置，邀請大家一起穿上最耀眼的服飾進入新莊球場。