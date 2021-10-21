聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／德保拉掛保證留在兄弟 再拚三冠王未抱太大希望

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職例行賽在台中洲際棒球場舉行，中信先發投手德保拉主投5局失1分。記者黃仲裕／攝影
中職例行賽在台中洲際棒球場舉行，中信先發投手德保拉主投5局失1分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今天在台中洲際球場2：1擊敗樂天桃猿隊，穩住下半季龍頭，領先統一獅隊半場勝差，最大功臣當然是上演無四死球完投勝的洋投德保拉；他奪下本季第15勝，防禦率1.73、奪三振170次也都排名第1，很有機會連續兩季抱回投手三冠王。

德保拉15勝和統一獅隊布雷克並列領先，兩人在球季賽最後1個月勢必競爭激烈，布雷克目前防禦率1.82暫居第2，明天在桃園球場對決猿隊，將挑戰本季第16勝。

德保拉今天用103球完投9局，只被猿隊揮出5支安打、失1分，飆出11次三振，締造本季第2場、也是生涯第3場完投勝紀錄，本季對戰猿隊5勝1敗。

他在獲選單場MVP後很客氣說，對三冠王未抱太大希望，若能達成是上帝給他的榮耀。

德保拉去年加盟兄弟首季投出16勝，今年又進帳15勝，生涯出賽50場（48場先發）拿到31勝；他表示，明年和兄弟續約，是因台灣球迷的支持，也習慣在台灣的生活，不想換地方打球，還要重新適應環境。

德保拉7月24日對猿隊先發4.2局失9分（8分自責）吞敗，也是本季最慘的一敗，接下來連續11場優質先發，投出7勝1敗，幾乎成為兄弟獲勝的保證。

德保拉 統一獅 布雷克

延伸閱讀

中職／德保拉完投勝收拾猿隊 奪第15勝再登三冠王

圖輯／中職霸林爵8K匹敵德保拉 象猿1比1暫時平手

中職／20勝巨投+打擊三冠王巨砲 或能首度同季問世

中職／7局無失分！布雷克登勝投王 防禦率也能一搏

相關新聞

中職／德保拉完投勝收拾猿隊 奪第15勝再登三冠王

中信兄弟隊洋投德保拉，今天在台中洲際球場登板先發，對樂天桃猿隊獨撐9局，投出本季第2場完投勝，兄弟終場2：1獲勝，穩住下...

中職／德保拉掛保證留在兄弟 再拚三冠王未抱太大希望

中信兄弟隊今天在台中洲際球場2：1擊敗樂天桃猿隊，穩住下半季龍頭，領先統一獅隊半場勝差，最大功臣當然是上演無四死球完投勝...

中職／等了196天 陳仕朋7局好投奪本季第2勝

陳仕朋今天終於不再「悲情」，自己投出7局失1分的好投，加上隊友「剛剛好」的分數支援，率領富邦悍將隊以2：1擊敗味全龍隊，...

日職／吳念庭近3戰連10打數掛零 出賽129場是西武球員最多

西武隊今天作客大阪巨蛋對決歐力士隊，旅日好手吳念庭擔任先發3棒、一壘手，全場4個打數沒有安打，本季打擊率從2成42降為2...

中職／「胡金龍障礙」不易超越 現役4大咖想取代要很拚

中職今年例行賽只剩1個月就要結束，樂天桃猿隊陳俊秀打擊率3成75，在打擊排行榜暫居榜首，有機會拿到個人生涯第2座打擊王，...

中職／蔣智賢傷癒首戰首打席開轟 秀大砲本色

富邦悍將隊砲手蔣智賢傷癒後，今天在二軍首場出賽，首打席就敲出全壘打，打完2打席後退場休息，悍將隊終場則以10：2大勝味全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。