中職／德保拉掛保證留在兄弟 再拚三冠王未抱太大希望

中信兄弟隊今天在台中洲際球場2：1擊敗樂天桃猿隊，穩住下半季龍頭，領先統一獅隊半場勝差，最大功臣當然是上演無四死球完投勝的洋投德保拉；他奪下本季第15勝，防禦率1.73、奪三振170次也都排名第1，很有機會連續兩季抱回投手三冠王。

德保拉15勝和統一獅隊布雷克並列領先，兩人在球季賽最後1個月勢必競爭激烈，布雷克目前防禦率1.82暫居第2，明天在桃園球場對決猿隊，將挑戰本季第16勝。

德保拉今天用103球完投9局，只被猿隊揮出5支安打、失1分，飆出11次三振，締造本季第2場、也是生涯第3場完投勝紀錄，本季對戰猿隊5勝1敗。

他在獲選單場MVP後很客氣說，對三冠王未抱太大希望，若能達成是上帝給他的榮耀。

德保拉去年加盟兄弟首季投出16勝，今年又進帳15勝，生涯出賽50場（48場先發）拿到31勝；他表示，明年和兄弟續約，是因台灣球迷的支持，也習慣在台灣的生活，不想換地方打球，還要重新適應環境。

德保拉7月24日對猿隊先發4.2局失9分（8分自責）吞敗，也是本季最慘的一敗，接下來連續11場優質先發，投出7勝1敗，幾乎成為兄弟獲勝的保證。