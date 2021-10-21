中職／等了196天 陳仕朋7局好投奪本季第2勝

陳仕朋今天終於不再「悲情」，自己投出7局失1分的好投，加上隊友「剛剛好」的分數支援，率領富邦悍將隊以2：1擊敗味全龍隊，等了196天終於拿下本季第2勝。

先發面對龍隊，陳仕朋全場僅被敲出3支安打，在6局因全壘打丟掉一分，用91球投完7局，等到分數支援，另有7次三振、2次保送，防禦率下降到4.72。

陳仕朋今年好投吞敗的場次不少，不過近況有些下滑，連兩場先發投不滿5局，上一次投滿7局已是8月4日，吞下敗投，上一次拿下勝投則是4月8日的事，本季累積2勝11敗。

悍將隊贏得有些驚險，前兩次闖本壘都失敗，5局申皓瑋敲出左外野深遠安打，一壘跑者辛元旭直衝本壘，被回傳球刺殺；7局滿壘時，姚冠瑋敲出滾地球，被三壘手赫雷拉接到、傳往本壘，完成封殺。

5局未能得分，也讓味全龍隊郭天信在6局下的陽春砲先馳得點，不過7局下悍將隊在本壘前被封殺後，兩出局滿壘情況下，于森旭的左外野安打敲回2分打點，反以2：1領先。