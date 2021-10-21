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中職／等了196天 陳仕朋7局好投奪本季第2勝
陳仕朋今天終於不再「悲情」，自己投出7局失1分的好投，加上隊友「剛剛好」的分數支援，率領富邦悍將隊以2：1擊敗味全龍隊，等了196天終於拿下本季第2勝。
先發面對龍隊，陳仕朋全場僅被敲出3支安打，在6局因全壘打丟掉一分，用91球投完7局，等到分數支援，另有7次三振、2次保送，防禦率下降到4.72。
陳仕朋今年好投吞敗的場次不少，不過近況有些下滑，連兩場先發投不滿5局，上一次投滿7局已是8月4日，吞下敗投，上一次拿下勝投則是4月8日的事，本季累積2勝11敗。
悍將隊贏得有些驚險，前兩次闖本壘都失敗，5局申皓瑋敲出左外野深遠安打，一壘跑者辛元旭直衝本壘，被回傳球刺殺；7局滿壘時，姚冠瑋敲出滾地球，被三壘手赫雷拉接到、傳往本壘，完成封殺。
5局未能得分，也讓味全龍隊郭天信在6局下的陽春砲先馳得點，不過7局下悍將隊在本壘前被封殺後，兩出局滿壘情況下，于森旭的左外野安打敲回2分打點，反以2：1領先。
龍隊離隊倒數的洋投鋼龍今天前4局未被敲安，最終繳出7局被敲5支安打失2分的優質先發，打擊熄火下，也只能吞下本季第7敗（4勝），防禦率下修到4.24。
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