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中職／德保拉完投勝收拾猿隊 奪第15勝再登三冠王

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信先發投手德保拉完投9局只失1分。記者黃仲裕／攝影
中信先發投手德保拉完投9局只失1分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊洋投德保拉，今天在台中洲際球場登板先發，對樂天桃猿隊獨撐9局，投出本季第2場完投勝，兄弟終場2：1獲勝，穩住下半季排名第1；德保拉奪下本季第15勝，再度追平統一獅隊布雷克，兩人並列勝投排行榜龍頭。

德保拉用103球完投9局，只被揮出5支安打、失1分，飆出11次三振，締造無四死球完投勝紀錄，本季對戰猿隊5勝1敗；他除了勝場數並列領先，防禦率1.73、奪三振170次也排名第1，再度登上投手三冠王。

猿隊3局上突破德保拉的封鎖，成晉、林承飛安打，再靠林立高飛犧牲打，攻下全場第1分。

兄弟前4局掛零，5局下江坤宇、王威晨、許基宏安打攻下1分追平戰局，6局下陳文杰揮出二壘打，再靠霸林爵暴投攻占三壘，黃鈞聲代打揮出高飛犧牲打，幫助兄弟2：1超前。

霸林爵投6局，被揮出9支安打，雖飆出11次三振，但也出現3次暴投，失兩分吞敗，本季戰績掉到5勝7敗；他在本月3場先發，對手都是兄弟，結果3場全敗，合計16局失13分，其中9分自責，整季對戰7場只有1勝6敗。

德保拉 霸林爵

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