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中職／芥末醬來了！22日起開放場內飲食 吃完仍戴口罩

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒防疫規定自周五起放寬，觀眾可以在座位上飲食，不過其餘時間仍要把口罩帶好，明天兩場賽事主隊味全龍、樂天桃猿隊率先受惠，龍隊順勢開賣餐飲，不過天母球場暫時僅開放場外飲食。

中職防疫規定原本禁止場內飲食，球迷若想要吃吃喝喝，必須在場外規劃好的餐飲區，會長蔡其昌了解球迷無法邊看比賽邊吃東西，就等於「買大亨堡不能加芥末醬」，少了一味，向指揮中心提出場內飲食的申請。

如今「芥末醬」來了，飲食限制將正式開放，球迷可以在球場內飲食，不過仍需在自己的座位上、不可邊走邊吃，而且吃喝完還是要戴起口罩。

中職雖然收到座位區飲食許可，不過細節安排仍要與各地方政府確認，龍隊就表示，目前仍僅開放場外飲食區，若收到市府通知，將立即調整，開放座位區上飲食；至於本周樂天桃猿隊與中信兄弟隊分別在桃園、洲際棒球場的賽事則開放座位區飲食。

樂天桃猿 中職 中信兄弟

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