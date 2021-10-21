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中職／受姊姊影響從小就是球迷 鄭怡靜為兄弟開球

中央社 / 台北21日電
東京奧運桌球銅牌選手鄭怡靜為中信主場擔任開球嘉賓。記者黃仲裕／攝影
東京奧運桌球銅牌選手鄭怡靜為中信主場擔任開球嘉賓。記者黃仲裕／攝影

中職中信兄弟隊今天邀請桌球好手鄭怡靜到台中洲際棒球場開球，鄭怡靜從小受到姊姊影響，從三劍客時期就是兄弟球迷，為了開球還特別找體能教練「特訓」，心情很興奮也很緊張。

鄭怡靜與林昀儒搭檔組成「黃金混雙」，在今年東京奧運奪下銅牌，也是台灣奧運桌球首面「純本土」獎牌。東京奧運結束之後，許多國手收到中職各球團邀請到場開球，鄭怡靜的搭檔林昀儒之前也為富邦悍將開過球。

由於鄭怡靜從小就是兄弟球迷，今天到洲際為主場兄弟開球，她接受現場主持人訪問時表示，因為姊姊從兄弟「三劍客」時期就在看棒球，「我自己也是耳濡目染，雖然後來（桌球）比賽愈來愈多，但現在比賽休息時間也會關注職棒」。

第一次到場開球，鄭怡靜說，心情有點興奮也很緊張，是不一樣的感受。今天早上鄭怡靜還特別找自己的體能教練，為了開球特別練習。長相與林昀儒相似的兄弟球員江坤宇擔任鄭怡靜的開球捕手，組成另類搭檔，她站在投手丘上仍成功丟出好球。

談到選擇背號91號，鄭怡靜說明：「這是從1號去發想的，希望接下來的比賽可以從1號這個數字向前邁進努力，也希望自己長長久久一直保持有好的表現。」

回憶這次參加東京奧運，鄭怡靜說：「當然是很興奮、很開心、很想哭，當下我也哭了，有一種夢想成真的感覺，覺得過去的努力一切都是值得的。」不過鄭怡靜指出，這次的獎牌成色並不是自己想要的，「所以希望可以繼續努力往更好的目標邁進」。

鄭怡靜 林昀儒 桌球

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