快訊

有利益才說話？ 蔡英文總統關注點惹議

神學士斬首阿富汗女子排球選手 還將血淋淋頭顱照PO網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吳念庭近3戰連10打數掛零 出賽129場是西武球員最多

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
吳念庭先發沒有表現。 擷圖自推特
吳念庭先發沒有表現。 擷圖自推特

西武隊今天作客大阪巨蛋對決歐力士隊，旅日好手吳念庭擔任先發3棒、一壘手，全場4個打數沒有安打，本季打擊率從2成42降為2成39，西武終場2：3落敗。

歐力士和羅德隊相爭太平洋聯盟冠軍，今天推出20歲投手宮城大彌登板先發，投5.2局被揮出5支安打、失1分，奪下本季第13勝。

兩隊打完前3局未得分，歐力士4局下靠1支安打、1次保送，加上西武守備失誤攻下兩分，5局下宗佑磨轟出陽春砲，拉大成3分領先。

西武前5局無法突破宮城的封鎖，6局上才靠布蘭登大河的陽春砲打砲鴨蛋，9局上山川穗高也轟出陽春砲，本季24支全壘打仍是全隊最多，西武終場仍以1分之差落敗。

吳念庭今年第129場出賽是西武球員最多，4次打擊分別是左外野飛球、三壘界外球、三壘滾地球、投手前滾地球出局，最近3場比賽合計10個打數未有安打，三振、保送各兩次。

兩隊打完這場比賽後，本季都出賽142場，球季賽只剩最後1戰；歐力士晉級季後賽沒有問題，西武毫無機會，26日在札幌巨蛋和日本火腿隊交手後，今年球季就要畫下句點。

西武 歐力士

延伸閱讀

日職／王柏融代打敲安 吳念庭4打數掛零

日職／吳念庭出賽126場西武最多 代打敲安未阻擋羅德M6

日職／「台灣對決」宋家豪解決吳念庭 逼近大郭紀錄

日職／宋家豪第3勝入袋 吳念庭1打點、王柏融2得分

相關新聞

中職／「胡金龍障礙」不易超越 現役4大咖想取代要很拚

中職今年例行賽只剩1個月就要結束，樂天桃猿隊陳俊秀打擊率3成75，在打擊排行榜暫居榜首，有機會拿到個人生涯第2座打擊王，...

中職／蔣智賢傷癒首戰首打席開轟 秀大砲本色

富邦悍將隊砲手蔣智賢傷癒後，今天在二軍首場出賽，首打席就敲出全壘打，打完2打席後退場休息，悍將隊終場則以10：2大勝味全...

353座冠軍堆砌的慢壘人生 冠軍達人─賴達人

「嘿！冠軍達人！」在慢速壘球界只要提到這個稱號，幾乎是無人不知曉，用2629勝、353個冠軍堆砌出的壘球人生，持續累積中，這就是北海鱈魚香絲教練賴達人奉獻大半輩子的最佳寫照。 今年1月自台北市政

吳念庭近3戰連10打數掛零 出賽129場是西武球員最多

西武隊今天作客大阪巨蛋對決歐力士隊，旅日好手吳念庭擔任先發3棒、一壘手，全場4個打數沒有安打，本季打擊率從2成42降為2...

中職／江宏恩開球「飛龍在天」好彩頭 徐若熙迎接百K

味全龍隊「怪物新人」徐若熙明天在天母球場進行本季最後一場先發，單季100K門檻只差6次三振就可達標，龍隊特別舉辦系列活動...

全運會棒球／高育瑋開轟 教頭認證MVP讚進步多

全運會棒球項目今天台北市以8比5擊敗高雄市，其中高育瑋轟出陽春砲，整體賽事表現亮眼。總教練許順益稱讚他進步很多，高育瑋則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。