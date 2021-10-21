日職／吳念庭近3戰連10打數掛零 出賽129場是西武球員最多

西武隊今天作客大阪巨蛋對決歐力士隊，旅日好手吳念庭擔任先發3棒、一壘手，全場4個打數沒有安打，本季打擊率從2成42降為2成39，西武終場2：3落敗。

歐力士和羅德隊相爭太平洋聯盟冠軍，今天推出20歲投手宮城大彌登板先發，投5.2局被揮出5支安打、失1分，奪下本季第13勝。

兩隊打完前3局未得分，歐力士4局下靠1支安打、1次保送，加上西武守備失誤攻下兩分，5局下宗佑磨轟出陽春砲，拉大成3分領先。

西武前5局無法突破宮城的封鎖，6局上才靠布蘭登大河的陽春砲打砲鴨蛋，9局上山川穗高也轟出陽春砲，本季24支全壘打仍是全隊最多，西武終場仍以1分之差落敗。

吳念庭今年第129場出賽是西武球員最多，4次打擊分別是左外野飛球、三壘界外球、三壘滾地球、投手前滾地球出局，最近3場比賽合計10個打數未有安打，三振、保送各兩次。

兩隊打完這場比賽後，本季都出賽142場，球季賽只剩最後1戰；歐力士晉級季後賽沒有問題，西武毫無機會，26日在札幌巨蛋和日本火腿隊交手後，今年球季就要畫下句點。