中職／江宏恩開球「飛龍在天」好彩頭 徐若熙迎接百K

味全龍隊「怪物新人」徐若熙明天在天母球場進行本季最後一場先發，單季100K門檻只差6次三振就可達標，龍隊特別舉辦系列活動，也邀請藝人江宏恩到場開球，希望帶領球隊「飛龍在天」。

徐若熙生涯首個賽季，教練團原本設定投球局數在百局後關機，但考量自去年底投球至今，為了保護這位未來王牌，因此決定提早關機。

徐若熙生涯第一年至今投了76.2局、94次三振，防禦率3.05，明天有機會挑戰單季百K，今年開季徐若熙就展現不凡K功，初登板開賽連11個出局數都是三振，成為中職史上第一人，也是第二位初登板10K以上的本土投手。

台灣知名戲劇「飛龍在天」男主角江宏恩也將到場開球，陣中不少選手是他的學弟，他也是教練張泰山率領的明星棒球隊成員，將穿上14號球衣進行開球，江宏恩說：「因為老家地址、國小座號和第1件打球的球衣都剛好是14號，因此覺得和這個號碼特別有緣。」屆時希望能開出精采好球和味全龍隊一起飛龍在天。

味全龍主場22日起開放餐飲販售，而周五進場前1000位球迷朋友，將免費獲得「每日C挺徐若熙三振K板」，在龍隊粉絲團參與留言活動，當天也可獲得限量500瓶的每日C 100%柳橙汁一瓶。

【2021徐若熙紀錄列表】

2021年3月17日，味全龍隊作客洲際棒球場，出戰中信兄弟。

◎徐若熙初登板，史上首位開局11個出局都投出三振的投手。

◎徐若熙單場11K，成為史上第2位本土投手初登板投出10K以上投手(第一位：涂鴻欽-1990/3/17，14K)

◎徐若熙單場11K，成為史上第2年輕單場投出10K以上投手(最年輕紀錄：江辰晏-2015/7/5-20歲又32天)

2021年3月28日，味全龍隊於主場天母棒球場迎戰來訪的富邦悍將隊。

◎徐若熙26次奪三振，破本土投手生涯前3場出賽，最多奪三振記錄【原記錄:郭李建夫-1999年,3場22K】

2021年8月8日，味全龍隊作客新莊棒球場，出戰富邦悍將隊。

◎徐若熙開局連續8打席奪三振 破聯盟記錄

◎徐若熙單場連續8打席奪三振 追平聯盟記錄(2015/7/31 Lamigo 艾肯)

◎徐若熙跨場連續9打席奪三振 追平聯盟記錄(2019/9/27~2019/10/3 包林傑)