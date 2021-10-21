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中職／「胡金龍障礙」不易超越 現役4大咖想取代要很拚

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
富邦悍將隊林益全。 報系資料照
富邦悍將隊林益全。 報系資料照

中職今年例行賽只剩1個月就要結束，樂天桃猿隊陳俊秀打擊率3成75，在打擊排行榜暫居榜首，有機會拿到個人生涯第2座打擊王，不過各隊打擊高手想要突破「胡金龍障礙」、生涯打擊率3成53，短期內恐怕不太容易。

富邦悍將隊老將胡金龍去年6月24日對猿隊之戰結束後，未有機會重返一軍出賽，不過生涯8年拿過兩次打擊王，平均打擊率3成53（打數2950、安打1042）是中職史上最高，其他球員想要超越這個數字，除非要有過人表現才行。

中職官方計算生涯打擊率排名，是以超過兩千個打數為準，今年季前悍將隊林益全3成42排名第2，猿隊林泓育3成35、陳俊秀3成34、中信兄弟隊退役球星彭政閔3成33分居第3到第5。

今年球季賽將在11月21日落幕，距今剛好1個月，各隊只剩最後19到23場比賽要打，林益全目前打擊率2成94在打擊排行榜名列第8，也是悍將隊最高，生涯打擊率3成39仍居史上第2。

陳俊秀是全聯盟本季唯一打擊率超過3成70的球員，再拚打擊王占有優勢，生涯打擊率3成38也從史上第4升至第3。

朱育賢本季累積生涯打數超過兩千，首次躋身生涯打擊率排行榜，以3成38和陳俊秀並列第3，林泓育3成33退居第5。

中職開打32年以來，只有7名球員打數超過5千，若按這個標準，林益全生涯打擊率3成39最高，彭政閔3成33居次，林智勝3成12排名第3。

中職 陳俊秀 林益全

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