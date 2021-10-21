中職／蔣智賢傷癒首戰首打席開轟 秀大砲本色

富邦悍將隊砲手蔣智賢傷癒後，今天在二軍首場出賽，首打席就敲出全壘打，打完2打席後退場休息，悍將隊終場則以10：2大勝味全龍隊二軍。

蔣智賢在4月7日出賽時因跑壘跌倒受傷，被擔架被抬下場，右肩傷勢導致隔天下二軍，檢查結果為右肩肩關節唇盂受傷，在20日動手術治療，當時預估要到下半季才有機會歸隊。

經過6個月左右的復健，蔣智賢今天首次在二軍出賽，擔任第四棒、指定打擊，2局下首打席，第二球就從 龍隊投手呂詠臻手中敲出陽春砲，為球隊先馳得點。

3局下蔣智賢敲出左外野飛球出局，4局下的打席則由方克偉接替代打，傷癒首戰留下2打數1安打的成績，復出有了好兆頭。

悍將隊二軍雖然在3局上丟掉3分，不過3局下開始連續3局各得3分，就此拉開差距，先發投手李子強5局失3分拿下勝投。

一軍賽季因疫情中斷2個月，要打到11月中，蔣智賢仍有機會在球季結束前趕上，富邦悍將隊加上今天還有22場比賽要打，蔣智賢若復健賽狀況艮好，有機會在季末回到一軍比賽，他上一次一軍出賽是4月7日。