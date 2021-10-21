全運會棒球／高育瑋開轟 教頭認證MVP讚進步多

全運會棒球項目今天台北市以8比5擊敗高雄市，其中高育瑋轟出陽春砲，整體賽事表現亮眼。總教練許順益稱讚他進步很多，高育瑋則說，主要是心態更平常心，不過希望守備再進步。

高育瑋在昨天4強賽先繳出單場4打數4安打、2分打點成績；今天又在9局上開轟，5打數敲出2支安打，並透過2次失誤上壘，包辦1分打點、跑回3分。台北市隊總教練許順益賽後接受媒體訪問時表示，這次賽會心目中的MVP就是高育瑋。

許順益表示，高育瑋近年來成長幅度非常大，以前曾當過亞運培訓的選手，「他很認真，我也鼓勵他目標不只有在合庫，也要挑戰中華隊穩定的定位。」許順益指出，高育瑋在打擊方面進步多，對比賽節奏掌握度更好，「戰戰兢兢打球表現會有落差，如果能夠掌握節奏，就是好的選手。」

許順益認為，像林瀚等老將都是能掌握自己節奏的選手，年輕球員勢必要經過一段時間的磨練，「這是用時間換的，育瑋也是走過跌跌撞撞上來的，現在這樣表現沒話講。」

高育瑋受訪時指出，上次開轟已經是去年爆米花賽事的時候，由於前陣子打擊狀況沒有很好，最近都在調整跟球的節奏。能在今天敲出全壘打，高育瑋感到很意外，「前面幾個打席對方都用內角球壓迫我，所以我就反過來想，最後一打席抓內角打。」

高育瑋指出，近幾年自己進步最多的地方在於心態，不論攻擊、守備都可以用平常心面對，「不然之前我都希望自己做到最好。」雖然獲得總教練讚賞，不過高育瑋認為自己進步還不夠，「守備處理球的細膩度還要再加強。」近期高育瑋的目標是要拚亞錦賽的國手。