快訊

郭台銘助購百萬劑BNT「未來不選總統？」 劉宥彤這麼說

第13輪AZ可混打BNT、莫德納 陳時中：開放全年齡

全運會棒球／高育瑋開轟 教頭認證MVP讚進步多

中央社 / 新北21日電
全運會棒球項目今天台北市以8比5擊敗高雄市，其中高育瑋轟出陽春砲，整體賽事表現亮眼。總教練許順益稱讚他進步很多。 中央社
全運會棒球項目今天台北市以8比5擊敗高雄市，其中高育瑋轟出陽春砲，整體賽事表現亮眼。總教練許順益稱讚他進步很多。 中央社

全運會棒球項目今天台北市以8比5擊敗高雄市，其中高育瑋轟出陽春砲，整體賽事表現亮眼。總教練許順益稱讚他進步很多，高育瑋則說，主要是心態更平常心，不過希望守備再進步。

高育瑋在昨天4強賽先繳出單場4打數4安打、2分打點成績；今天又在9局上開轟，5打數敲出2支安打，並透過2次失誤上壘，包辦1分打點、跑回3分。台北市隊總教練許順益賽後接受媒體訪問時表示，這次賽會心目中的MVP就是高育瑋。

許順益表示，高育瑋近年來成長幅度非常大，以前曾當過亞運培訓的選手，「他很認真，我也鼓勵他目標不只有在合庫，也要挑戰中華隊穩定的定位。」許順益指出，高育瑋在打擊方面進步多，對比賽節奏掌握度更好，「戰戰兢兢打球表現會有落差，如果能夠掌握節奏，就是好的選手。」

許順益認為，像林瀚等老將都是能掌握自己節奏的選手，年輕球員勢必要經過一段時間的磨練，「這是用時間換的，育瑋也是走過跌跌撞撞上來的，現在這樣表現沒話講。」

高育瑋受訪時指出，上次開轟已經是去年爆米花賽事的時候，由於前陣子打擊狀況沒有很好，最近都在調整跟球的節奏。能在今天敲出全壘打，高育瑋感到很意外，「前面幾個打席對方都用內角球壓迫我，所以我就反過來想，最後一打席抓內角打。」

高育瑋指出，近幾年自己進步最多的地方在於心態，不論攻擊、守備都可以用平常心面對，「不然之前我都希望自己做到最好。」雖然獲得總教練讚賞，不過高育瑋認為自己進步還不夠，「守備處理球的細膩度還要再加強。」近期高育瑋的目標是要拚亞錦賽的國手。

全運會 中華隊

延伸閱讀

桃園橄欖球委員會主委揍全運會裁判 體育局：將懲處

全運會／三破大會 舉重奇才汪凌蓁87公斤以上級摘金

弘光電競校隊全運會奪冠 24小時團體生活默契佳

全運會／楊俊瀚200公尺4連霸 不抱衛冕心態盡力突破

相關新聞

353座冠軍堆砌的慢壘人生 冠軍達人─賴達人

「嘿！冠軍達人！」在慢速壘球界只要提到這個稱號，幾乎是無人不知曉，用2629勝、353個冠軍堆砌出的壘球人生，持續累積中，這就是北海鱈魚香絲教練賴達人奉獻大半輩子的最佳寫照。 今年1月自台北市政

韓職／即將K出新紀錄 韓媒分析米蘭達背後的驚人數據

先前待過日職、中職的洋投米蘭達，目前效力於韓職斗山熊，在單季三振就繳出超狂成績，也即將改寫歷史，超越傳奇球星崔東原。韓媒《SPORTS首爾》也分析米蘭達的過人之處。 米蘭達19日對戰三星獅狂飆1

全運會棒球／高育瑋開轟 教頭認證MVP讚進步多

全運會棒球項目今天台北市以8比5擊敗高雄市，其中高育瑋轟出陽春砲，整體賽事表現亮眼。總教練許順益稱讚他進步很多，高育瑋則...

全運會棒球／黃健隆先發好投 台北市奪金2連霸

110年全國運動會棒球項目今天在新莊球場進行金牌戰，台北市先發投手黃健隆睽違1年多再度先發，繳出6局失2分好投，終場以8...

中職／伍鐸、江少慶不滿好球帶動氣 網：主審已非第一次...

富邦悍將昨與味全龍的比賽中，主審吳家維好球帶的判斷，讓先發投手江少慶忍不住爆氣。有網友直言吳家維已不是第一次因好球帶的問題而惹爭議，先前隊友張進德也因不滿吳家維好球帶的標準，遭到驅逐出場。 悍將

中職／龍隊打爆江少慶 張政禹單場2支三壘打寫隊史新猷

味全龍隊昨晚在斗六主場靠著四局下的六分大局，把富邦悍將隊先發投手江少慶打退場，以七比四逆轉勝，第九棒張政禹單場兩支三壘打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。