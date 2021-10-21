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全運會棒球／黃健隆先發好投 台北市奪金2連霸

中央社 / 新北21日電
110年全國運動會棒球項目21日在新莊球場進行金牌戰，台北市先發投手黃健隆（圖）睽違1年多再度先發，主投6局失2分，率隊以8比5擊敗高雄市，奪下本屆金牌，取得2連霸。 中央社
110年全國運動會棒球項目21日在新莊球場進行金牌戰，台北市先發投手黃健隆（圖）睽違1年多再度先發，主投6局失2分，率隊以8比5擊敗高雄市，奪下本屆金牌，取得2連霸。 中央社

110年全國運動會棒球項目今天在新莊球場進行金牌戰，台北市先發投手黃健隆睽違1年多再度先發，繳出6局失2分好投，終場以8比5擊敗高雄市，奪下本屆全運會金牌，取得2連霸。

本來台北市在前半段取得5比1領先，高雄市從6局下開始追分，每局各得1分，不過台北市在8局上也攻下2分，9局上高育瑋再轟出陽春全壘打，終場台北市以8比5奪勝，奪下本屆全運會棒球的金牌。

台北市今天推出黃健隆先發，用78球主投6局，被敲5支安打、投1次觸身球保送，送出3次三振，失掉2分演出優質先發，奪下勝投；接著許凱翔投1局失2分，昨天中繼投5局無失分的吳昇峰再度登板，投1局失1分，在第9局因被強襲球打中右膝退場，最後唐嘉駿順利守成。

台北市隊總教練許順益之前是合庫棒球隊總教練，在去年轉任合庫顧問，這次全運會再度領軍，賽後他接受媒體訪問時笑說：「有段時間沒有穿球衣，回來有點壓力。」他指出，選手都很賣力在爭取最好成績，台北市也提供很好的津貼補助。

許順益指出，這次選手表現可圈可點，「還是要靠有經驗的選手來穩定，不過現在合庫總教練王燕國也一直在培訓年輕選手，我們會繼續在業餘這個崗位把它做好。」

繳出好投的黃健隆接受訪問時則表示，已經1年多沒有擔任先發角色，之前都是以中繼為主，「忘記上次先發是什麼時候了。」不過他指出，今天狀況還不錯，因為跟以台電為主體的高雄市互相太熟悉，彼此知道弱點，因此久違先發並不會緊張。

談到此戰的策略，黃健隆表示，「跟他們玩，他們鬧就跟著鬧，要給他打就投給他打，不要給他打就投邊邊角角的球，玩他們的心態。」

另外一場在三重棒球場的銅牌戰，最終桃園市以6比2擊敗台南市，奪下銅牌。

棒球 全運會

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