韓職／即將K出新紀錄 韓媒分析米蘭達背後的驚人數據

先前待過日職、中職的洋投米蘭達，目前效力於韓職斗山熊，在單季三振就繳出超狂成績，也即將改寫歷史，超越傳奇球星崔東原。韓媒《SPORTS首爾》也分析米蘭達的過人之處。

米蘭達19日對戰三星獅狂飆10次三振，在單季三振數也累積到221K，目前只差3K就能打破紀錄，改寫1984年效力樂天隊的傳奇投手崔東原所創下單季223K紀錄。

韓媒也點出米蘭達本季驚人數據，當年崔東原223K，投了284.2局才達成，而目前米蘭達才投了169.1局就達到221K，K/9值11.74也大幅超越崔東原的7.05。同時指出米蘭達本季投出三振雙位數的比賽高達8場，接下來案輪值還有2次先發，有望締造新紀錄。

此外韓媒表示，米蘭達將超越的都是韓職偉大的傳奇投手，因此格外受人關注。」

以韓職K/9值的歷史紀錄來說，米蘭達的11.74已超越過往第二宣銅烈的11.68，甚至與紀錄第一的具臺晟11.84相差不遠。這名強投有機會繼續改寫韓職歷史。